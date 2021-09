Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός- Γυμναστήρια: Οι κανόνες λειτουργίας των αποδυτηρίων

Οι κανόνες θα τεθούν σε ισχύ από την προσεχή Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου. Μεταξύ άλλων απαγορεύεται η χρήση σάουνας. Τι ισχύει για τις μάσκες.

Οι κανόνες λειτουργίας των αποδυτηρίων στα γυμναστήρια, από τη Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου, ανακοινώθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Στο πλαίσιο των μέτρων αποτροπής της διασποράς της νόσου COVID-19, από την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου 2021 τα αποδυτήρια των γυμναστηρίων θα λειτουργούν με τους ακόλουθους κανόνες:

?Η χωρητικότητα καθορίζεται σε 1 άτομο ανά 15 τμ

?Επιτρέπεται η χρήση του 50% των καταϊονιστήρων (ντους)

?Απαγορεύεται η χρήση της σάουνας όπου υπάρχει.

?Υποχρεωτική χρήση μάσκας KN95 ή FFP2 αντί διπλής μάσκας στους κοινόχρηστους χώρους.

