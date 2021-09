Τεχνολογία - Επιστήμη

Social media: περισσότεροι από 4 στους 5 Έλληνες είναι ενεργοί χρήστες

Το ποσοστό φτάνει στο 97% στις ηλικίες 16 έως 24 ετών. Ποιο μέσο είναι το πλέον δημοφιλές και ποιο παρουσιάζει θεματική άνοδο.

Πάνω από τέσσερις στους πέντε Έλληνες (ποσοστό 82%) βρίσκονται πια ενεργά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), με το ποσοστό να φθάνει το 97% στις ηλικίες 16 έως 24 ετών, σύμφωνα με την τελευταία πανελλαδική δειγματοληπτική έρευνα "Focus on Tech Life Tips" της εταιρείας Focus Bari για το πρώτο εξάμηνο του 2021.

Ενεργοί στα social media είναι σχεδόν οι δύο στους τρεις Έλληνες ηλικίας 55-64 ετών (το 62%, έναντι 59% στο δεύτερο εξάμηνο του 2020), με τα δημοφιλέστερα μέσα για τη δημιουργία προσωπικού "προφίλ" να είναι κατά σειρά τα Facebook (79% - αύξηση 15% έναντι του δευτέρου εξαμήνου του 2020), Instagram (51%) και YouTube (45%). Επίσης το ΤΙΚ ΤΟΚ παρουσιάζει θεαματική άνοδο τον τελευταίο χρόνο και στη χώρα μας, ειδικά στα κορίτσια 16-24 ετών.

Η εταιρεία εκτιμά ότι η συνολική διείσδυση του διαδικτύου στην Ελλάδα έχει φτάσει στο 97%, ενώ στις ηλικίες 55-64 ετών οι εννέα στους δέκα είναι πλέον καθημερινοί χρήστες του Ίντερνετ, αφιερώνοντας κατά μέσο όρο 85 λεπτά καθημερινά (έναντι 58 λεπτών τη μέρα στο δεύτερο εξάμηνο του 2020). Η πρώτη συσκευή πρόσβασης για όλους τους χρήστες είναι το "έξυπνο" κινητό τηλέφωνο (smartphone), με το 95% των χρηστών να το χρησιμοποιούν πια ως πρώτη επιλογή τους και με τον μέσο χρόνο σύνδεσης από το κινητό να έχει πλέον φθάσει τις δύο ώρες την ημέρα.

Επιπλέον, τουλάχιστον εννέα στα δέκα παιδιά 5-12 ετών εκτιμάται ότι είναι πλέον online και έχουν ως πρώτη επιλογή συσκευής για τη σύνδεση τους το tablet (40%), ενώ ακολουθούν το smartphone (36%) και το laptop (34%).

Επίσης, όσοι αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες μέσω διαδικτύου (e-shoppers) έφτασαν το 74% των Ελλήνων, με αυξημένη μέση δαπάνη σε online αγορές, καθώς επίσης αυξημένη τάση στην ηλικιακή ομάδα 55-64 ετών. Oι περισσότεροι e-shoppers βρίσκονται μεταξύ των ηλικιών 16-44 ετών, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στο κοινό άνω των 55 ετών (+20% συγκριτικά με το προηγούμενο εξάμηνο). Τουλάχιστον μία online αγορά έχουν κάνει τρεις στους τέσσερις Έλληνες (74%) κατά τους τελευταίους έξι μήνες.

Σε ηλεκτρονικές αγορές οι καταναλωτές ξόδεψαν τους τελευταίους έξι μήνες κατά μέσο όρο 806 ευρώ και σχεδόν δύο στους τρεις (64%) πλήρωσαν μέσω αντικαταβολής. Οι κορυφαίες online αγορές ήταν τα ρούχα (46%), τα παπούτσια (36%) και τα ηλεκτρονικά είδη (33%). Τη μεγαλύτερη δυναμική (μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2020) εμφάνισαν οι online αγορές για έπιπλα και είδη σπιτιού (+37%) και για διαδικτυακά σεμινάρια/webinars (+36%).

