EuroMed9: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλαγές στα ΜΜΜ και απαγόρευση συγκεντρώσεων

Απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων με εντολή της ΕΛΑΣ. Πώς θα κινηθούν Μετρό και Προαστιακός.

Αλλαγές σε δρομολόγια, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και απαγόρευση δημοσίων συναθροίσεων φέρνει στην Αθήνα, η Σύνοδος των 9 Μεσογειακών χωρών, λόγω των μέτρων ασφαλείας για τους αρχηγούς των κρατών

Με αποφάσεις του Διευθυντή της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, απαγορεύεται η πραγματοποίηση κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, από ώρες 06:00 έως 24:00 της Παρασκευής, 17 Σεπτεμβρίου 2021 στις εξής περιοχές:

Α. Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς – λεωφόρους: Λ. Αμαλίας & Λ. Βασ. Όλγας – Λ. Βασ. Όλγας – αριστερά Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – δεξιά Σπύρου Μερκούρη – αριστερά Μιχαλακοπούλου (έως τη συμβολή της με τη Χατζηγιάννη Μέξη) – αριστερά Χατζηγιάννη Μέξη – αριστερά Λ. Βασ. Σοφίας – δεξιά Σέκερη – Σόλωνος – αριστερά Λυκαβηττού – Αμερικής – Κολοκοτρώνη – αριστερά Βουλής – δεξιά Ναυάρχου Νικοδήμου – Φλέσσα – αριστερά Τριπόδων – Λυσικράτους – Πύλη Ανδριανού.

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της πραγματοποίησης στην Αθήνα της διάσκεψης κορυφής EuroMed9 και των προγραμματισμένων επισκέψεων, κινήσεων και διαμονής επίσημων προσώπων στην Χώρα μας για να συμμετάσχουν σε αυτή, λαμβάνοντας υπόψη και την εξαγγελθείσα συνάθροιση για την 17/09/2021 και ώρα 19:00 στην Πλατεία Συντάγματος ενάντια στην προαναφερόμενη διάσκεψη από διάφορους φορείς /οργανώσεις.

Β. Στην περιοχή που περικλείεται από τις οδούς – λεωφόρους: Λ. Συγγρού (στο ύψος Λ. Αμφιθέας & Λ. Κατσώνη) – Λ. Κατσώνη – Επαμεινώνδα – Λ. Ποσειδώνος (ρεύμα προς Γλυφάδα) – Λ. Απόλλωνος – Ηχούς – Λ. Αμφιθέας (έως στο ύψος της Λ. Συγγρού).

Η ανωτέρω απαγόρευση επιβάλλεται καθώς εγκυμονείται σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια και επαπειλείται σοβαρή διατάραξη της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην εν λόγω περιοχή, ενόψει της πραγματοποίησης στο Κέντρο Πολιτισμού «Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος» της διάσκεψης κορυφής EuroMed9 και των προγραμματισμένων συμμετοχών σε αυτή επίσημων προσώπων.

???Ανακοίνωση σχετικά με απόφαση για απαγόρευση πραγματοποίησης κάθε υπαίθριας δημόσιας συνάθροισης, από 06:00 έως 24:00 την Παρασκευής, 17 Σεπτεμβρίου 2021, ενόψει της πραγματοποίησης στην Αθήνα της διάσκεψης κορυφής #EuroMed9

?? https://t.co/v83TiGbWcS pic.twitter.com/sOnWPOWKtl — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) September 16, 2021

Αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Μετρό

Την Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των 17:31, 18:01 και 18:31 από Νίκαια προς Αεροδρόμιο και των 18:32, 19:02, 19:32 από Αεροδρόμιο προς Νίκαια.

Tην Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια:

από Νίκαια προς Αεροδρόμιο

από τις 09:31 έως τις 15:01,

από τις 17:01 έως τις 19:01 και

από τις 21:31 έως τις 22:31 και

από Αεροδρόμιο προς Νίκαια

από τις 10:32 έως τις 16:02 ,

από τις 18:02 έως τις 20:02 και

από τις 22:32 έως τις 23:32.

Το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, δεν θα πραγματοποιούνται δρομολόγια:

από Νίκαια προς Αεροδρόμιο

από τις 08:01 έως τις 09:31 και

από τις 14:31 έως τις 15:31 και

από Αεροδρόμιο προς Νίκαια

από τις 09:32 έως τις 10:32 και

από τις 15:32 έως τις 16:32.

Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών Χ95 & Χ97 προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιούνται κανονικά.

Προαστιακός

Αλλαγές θα υπάρξουν από σήμερα και μέχρι το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου και στα δρομολόγια του Προαστιακού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ οι αλλαγές θα ισχύουν:

16.09.2021 και ώρες 12.00–12.30, 18.45–19.15,

17.09.2021 και ώρες 10.45–11.15, 12.10–13.15, 14.00–14.30, 15.40–16.10, 18.10–19.45, 22.45–23.15, 23.35–00.05,

18.09.2021 και ώρες 09.45–10.15, 15.45–16.15,

Οι παρακάτω αμαξοστοιχίες θα τερματίζουν και θα εκκινούν στο Κορωπί αντί του αεροδρομίου:

16.09.: 2222, 1215, 1228, 2255, 2250, 1229

17.09.: 1212, 2223, 2218, 1213, 2222, 1215, 1216, 2231, 2226, 1217, 2230, 1219, 1222, 2243, 2238, 1223, 1228, 2255, 2250, 1229, 1230, 2259, 1236, 1237

18.09.: 1222, 2243, 2238, 1223, 1226, 2251