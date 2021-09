Κοινωνία

Τροχαίο δυστύχημα στο Καματερό: Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα και έπεσε σε λεωφορείο

Τραυματίστηκε και ένας άνδρς, επιβάτης λεωφορείου. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Τραγωδία σημειώθηικε στο Καματερό, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε ηλικιωμένη και καρφώθηκε σε λεωφορείο.

Το τροχαίο δυστήχημα σημειώθηκε, χθες Πέμπτη 16 Σεπτεεμβρίου, στο ύψος του Πάρκου Τρίτση όταν αυτοκίνητο χτύπησε ηλικιωμένη την ώρα που προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο και την σκότωσε ακαριαία.

Στη συνέχεια ο οδηγός "καρφώθηκε" πάνω σε λεωφορείο με αποτέλεσμα να χάσει και ο ίδιος τη ζωή του. Από το τροχαίο τραυματίστηκε ακόμα ένας άνδρας, επιβάτης του λεωφορείου.

