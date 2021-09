Πολιτική

Πέτσας στον ΑΝΤ1: πρωτοφανής η αποδοχή της Κυβέρνησης από τους πολίτες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το θέμα που ανέκυψε με τον Μπογδάνο, τη δημοσκόπηση της MRB και το πώς διαχέεται η Ανάπτυξη στην κοινωνία.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και κληθείς να σχολιάσει το θέμα με την ανάρτηση του βουλευτή της ΝΔ, Κωνσταντίνου Μπογδάνου και των σφοδρών αντιδράσεων που προκάλεσε, είπε κατηγορηματικά ότι πρόκειται για λάθος του, το οποίο το αναγνώρισε. Συμπλήρωσε δε ότι στέκεται στη ξεκάθαρη τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, Γιάννη Οικονόμου, τόνισε ότι δεν πρέπει να επαναληφθούν ανάλογα φαινόμενα που δεν έχουν καμία σχέση με τη Δημοκρατία μας και είπε ότι η Δικαιοσύνη θα κάνει τη δουλειά της αν χρειαστεί.

Σε ότι αφορά τη δημοσκόπηση της ΜΡΒ, ο κ. Πέτσας έκανε δυο παρατηρήσεις. Αφενός είπε ότι η αποδοχή της Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού δυο χρόνια μετά τις εκλογές είναι πρωτοφανής για τα μεταπολιτευτικά χρονικά και αφετέρου ότι το έντονο καλοκαίρι με τα σημαντικά γεγονότα που το σημάδεψαν, γρατζούνισε την εικόνα της Κυβέρνησης. Οι δε εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στην ΔΕΘ, χρειάζονται χρόνο για να αφομοιωθούν από τους πολίτες και να γίνουν ορατές στην καθημερινότητα τους.

Στο ερώτημα αν και πως η Ανάπτυξη που αναθεωρήθηκε προς τα πάνω από την ΕΛΣΤΑΤ, περνάει στην καθημερινότητα των πολιτών, ο κ. Πέτσας είπε πως αυτό γίνεται μέσω της μείωσης των φόρων, όπως οι μειώσεις στις ασφαλιστικές εισφορές και η κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Επίσης αποτυπώνεται σε κρίσιμους δείκτες όπως αυτός της ανεργίας που τα δυο τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες. Συμπλήρωσε δε πως η σημερινή Κυβέρνηση έχει προβεί σε εκτεταμένες μειώσεις φόρων στα δυο πρώτα χρόνια τη θητείας της.

Για την εγκληματικότητα, είπε πως πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να αυστηροποιήσει τις ποινές σε μια σειρά αδικημάτων στα οποία συναινεί και η κοινωνία, όπως είναι τα σεξουαλικά εγκλήματα και τα εγκλήματα μέσα στο οικογενειακό περιβάλλον.

Τέλος και μεταξύ άλλων, μιλώντας για την εικόνα των σχολείων εν μέσω της πανδημίας, είπε πως ο μέσος όρος των μαθητών ανά τάξη είναι μικρότερος στην Ελλάδα από αυτόν της ΕΕ και συμπλήρωσε πως δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για να διορθωθούν χρόνια προβλήματα από τη μια στιγμή στην άλλη.

Ειδήσεις σήμερα:

Παλαιό Φάληρο: θρίλερ με σορό γυναίκας σε θαλάσσια περιοχή

Χανιά: συνελήφθη ο δράστης της επίθεσης μη χημικό υγρό

Ιαπωνία: συναγερμός μετά από έκρηξη ηφαιστείου