Κοινωνία

“Το Πρωινό” - Επίθεση με βιτριόλι: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον τόπο της επίθεσης (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το πρώτο 24ωρο της Ιωάννας μετά την αναβολή της δίκης, η καθημερινότητας της και η "επίσκεψη" στον τόπο της επίθεσης. Νέες αποκλειστικές πληροφορίες του "Πρωινού".

Νέες αποκλειστικές πληροφορίες για την καθημερινότητα της Ιωάννας Παλιοσπύρου, θύμα της επίθεσης με βιτριόλι στην Καλλιθέα μετέδωσε η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" .

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της δημοσιογράφου του Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, Κέλλυς Χεινοπώρου η "γενναία" Ιωάννα μετά την αναβολή της δίκης αποφάσισε να επισκεφθεί το σημείο της επίθεσης και να κάνει την ίδια διαδρομή που δέχτηκε το βιτριόλι.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, η Ιωάννα Παλιοσπύρου πήγε στον τόπο που βίωσε αυτό το μαρτύριο για να οργανώσει καλύτερα την κατάθεση της.

Πλέον η Ιωάννα είναι καλύτερα ψυχολογικά, ενώ προσπαθεί να περνάει χρόνο με τα αγαπημένα της πρόσωπα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Rapid test: δωρεάν την Παρασκευή σε 157 σημεία

Missing Alert για 49χρονο

EuroMed9: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλαγές στα ΜΜΜ και απαγόρευση συγκεντρώσεων