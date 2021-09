“Το Πρωινό” - Επίθεση με βιτριόλι: Τι έκανε η κατηγορούμενη την ώρα της δίκης (βίντεο)

Life

Την ώρα που το Πανελλήνιο υποκλίνεται στην "γενναία" Ιωάννα για την παρουσία της στο Δικαστήριο, η απουσία της κατηγορουμένης σχολιάστηκε ως δειλία...

Την ώρα που το Πανελλήνιο υποκλίνεται στην "γενναία" Ιωάννα Παλιοσπύρου για την παρουσία της στο Δικαστήριο, η απουσία της κατηγορουμένης Έφης Κακαραντζούλα προκάλεσε αρνητικές εντυπώσεις, σχολιάστηκε ως ένδειξη μη μεταμέλειας για την αποτρόπαια πράξης της, αλλά και ως έλλειψη σεβασμού προς το δικαστήριο και πρωτίστως προς το θύμα της.

Λίγα 24ωρα μετά από αυτήν την εξέλιξη η εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" αποκάλυψε τι έκανε η 36χρονη κατηγορούμενη την ώρα που η Ιωάννα Παλιοσπύρου περίμενε να κοιτάξει κατάματα την γυναίκα που της άλλαξε τη ζωή.

Η κατηγορούμενη είχε μεταφερθεί την περασμένη Πέμπτη από τις φυλακές Ελαιώνα Θηβών στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού προκειμένου να εμφανιστεί στη δικαστική αίθουσα, εφόσον το επιθυμούσε.

Ωστόσο η 36χρονη προτίμησε να παρακολουθήσει τις εξελίξεις στην υπόθεση από την τηλεόραση.

Προς το παρόν παραμένει στον Κορυδαλλό, σύντομα αναμένεται να επιστρέψει στη Θήβα και στο τέλος του μήνα που θα συνεχιστεί η δίκη θα μεταφερθεί εκ νέου στην Αθήνα.

