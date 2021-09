Υγεία - Περιβάλλον

Σύψας: μέχρι τα Χριστούγεννα θα κολλήσουν όλα τα ανεμβολίαστα παιδιά

Πότε προέβλεψε ότι θα δούμε το τέλος της πανδημίας και θα ξαναζήσουμε κανονικά. Το «καμπανάκι» για τους πενηντάρηδες.

Για την πορεία του κορονοϊού στην χώρα μας, το τείχος ανοσίας, τις ηλικιακές ομάδες που ανησυχούν τους ειδικούς αλλά και για το άνοιγμα σχολείων μίλησε μεταξύ ο καθηγητής λοιμωξιολογίας Νίκος Σύψας.

Όπως ανέφερε μπορεί να μην είναι γνωστό το τι θα γίνει με το εμβόλιο μετά από δέκα χρόνια, αλλά είναι γνωστό το τι θα γίνει αν ένα παιδί κολλήσει το ιό. «Ξέρουμε ότι πλέον βγαίνουν πολλές αναφορές στην βιβλιογραφία για παιδιά που έχουν το long covid δηλαδή μακροχρόνιες επιπλοκές από τον κορονοϊό όπως τεράστια κόπωση, κατάθλιψη, διαταραχές σε διάφορα όργανα όπως πνεύμονες, καρδιά», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως οι γονείς στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να συγκρίνουν δύο κινδύνους και να πάρουν μια απόφαση: τον κίνδυνο από το εμβόλιο που είναι απειροελάχιστος και τον κίνδυνο από την covid.

Σημείωσε πως η μετάλλαξη Δέλτα είναι πολύ μεταδοτική και προσβάλει και τα παιδιά. «Τα παιδιά θα μολυνθούν κάποια στιγμή αν δεν εμβολιαστούν. Μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχουμε πολύ μεγάλη εξάπλωση του ιού. Όλα τα παιδιά θα εκτεθούν αργά ή γρήγορα», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφορικά με το άνοιγμα των σχολείων υπογράμμισε πως είναι τελεσίδικό ότι θα αυξηθούν τα κρούσματα και ότι σε ένα μήνα θα γίνει επαναξιολόγηση των πρωτοκόλλων στα σχολεία

Ο κ. Σύψας τόνισε πως το πρόβλημα είναι το γεγονός ότι τα παιδιά και άτομα νεαρής ηλικίας μπορούν να μεταφέρουν το ιό στους ανεμβολίαστους 50 ετών και πάνω και ο μεγάλος φόβος είναι πως οι άνθρωποι αυτοί κινδυνεύουν να νοσηλευτούν με αποτέλεσμα να υπάρξει πίεση στο ΕΣΥ.

Ο ίδιος ανέφερε πως ο μέσος όρος ηλικίας των ασθενών στο νοσοκομείο είναι γύρω στα 50 έτη και είναι ανεμβολίαστοι. Συγκεκριμένα, το 85% είναι ανεμβολίαστοι και το 15% εμβολιασμένοι που είναι ηλικιωμένοι ή ανοσοκατασταλμένοι με υποκείμενα νοσήματα που ρίχνουν την ανοσία τους.

Πρόσθεσε ότι σε κάποιους ασθενείς βλέπουν μακροχρόνια προβλήματα, δυσεπίλυτα όπως κόπωση. και χρόνιες πνευμονοπάθειες.

Ερωτηθείς για το τείχος ανοσία στην χώρα μας το οποίο προς στιγμή είναι γύρω στο 60% είπε πως ο ίδιος εκτιμά πως αυτό δεν θα ξεπεράσει το 65% και πως το δίλλημα είναι πως ή θα εμβολιαστούμε ή θα κολλήσουμε

Σχετικά με το πότε θα τελειώσει η πανδημία, ο κ. Σύψας επεσήμανε πως το επόμενο καλοκαίρι θα έχουμε είτε νοσήσει, είτε εμβολιαστεί και έτσι θα έχουμε αποκτήσει κάποιος είδος ανοσίας και ο ιός δεν θα έχει χώρο να αναπτυχθεί. Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχουν 2 επιφυλάξεις: Μήπως εμφανιστεί κάποια καταστροφική μετάλλαξη το οποίο δεν το πιστεύει και μήπως έχουμε κάποια εισαγωγή από άλλες χώρες όπως Αφρική που είναι το καυτό σημείο της πανδημίας καθώς εκεί δεν έχουν εμβολιαστεί.

Πρόσθεσε πως οι πανδημίες δεν κρατάνε περισσότερο από 3 χρόνια, ότι θα υπάρχει έξαρση μέχρι τα Χριστούγεννα, μετά θα αρχίσει βαθμιαία αποκλιμάκωση και από το Πάσχα και μετά θα μπούμε σε μια κανονικότητα.

Ερωτηθείς για όσους λένε ότι τρομοκρατεί με τις δηλώσεις του ο ίδιος απαντά πως δεν έκανε ποτέ κάτι με πρόθεση, πως έχει μια γνώμη που την λέει είτε είναι ευχάριστη, είτε όχι και ότι ασχολείται μόνο με την πανδημία και το επιστημονικό κομμάτι και όχι με τα υπόλοιπα όπως πολιτικά κλπ που δεν είναι δική του δουλειά. «Καλύτερα να λέμε τα άσχημα νωρίς για να λαμβάνονται μέτρα», σημείωσε ενδεικτικά.

