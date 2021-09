Πολιτική

Ο Δένδιας στις ΗΠΑ για Κυπριακό, Τουρκία και ανατολική Μεσόγειο

Διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις, επαφές με παραδοσιακούς συμμάχους και άνοιγμα προς χώρες υποσαχάριας Αφρικής και Λατινικής Αμερικής, περιλαμβάνει το πρόγραμμα του ΥΠΕΞ.

Διπλωματικές πηγές αναφέρουν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, θα έχει «εντατικό πρόγραμμα διμερών και πολυμερών συναντήσεων στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, επαφές με παραδοσιακούς συμμάχους και εταίρους, καθώς και άνοιγμα προς χώρες υποσαχάριας Αφρικής και Λατινικής Αμερικής».

Συγκεκριμένα πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών, δήλωσαν τα εξής:

Ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, ο οποίος θα μεταβεί στην Νέα Υόρκη την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να συμμετάσχει στις εργασίες της 76ης Γενικής Συνέλευσης (ΓΣ) του ΟΗΕ, αναμένεται να έχει σειρά από σημαντικές διμερείς και πολυμερείς συναντήσεις στο περιθώριο της ΓΣ.

Ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει σειρά από συναντήσεις από Δευτέρα 20 μέχρι και Τετάρτη 22 Σεπτεμβρίου. Στη συνέχεια, παράλληλα με ορισμένες επαφές σε Υπουργικό επίπεδο, θα ακολουθήσει το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Καταρχήν αναμένεται να υπάρξουν διμερείς συναντήσεις με παραδοσιακούς συμμάχους και εταίρους, αρχής γενομένης από την Αίγυπτο (ΥΠΕΞ), τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (Υπουργός Βιομηχανίας) και την Σαουδική Αραβία (ΥΠΕΞ).

Οι ανωτέρω συναντήσεις έρχονται στη συνέχεια των τακτικών επαφών του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τους ομολόγους του των ανωτέρω κρατών και αποτελούν εμπέδωση των στρατηγικών σχέσεων που έχουν αναπτυχθεί με τις χώρες αυτές τα τελευταία δύο χρόνια.

Επίσης, αναμένεται να υπάρξουν σημαντικές τριμερείς και τετραμερείς συναντήσεις, μαζί με την Κύπρο. Συγκεκριμένα, αναμένεται να υπάρξει τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου και Αιγύπτου σε επίπεδο ΥΠΕΞ.

Ακόμη προγραμματίζεται τετραμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ και ΗΠΑ, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν με φυσική παρουσία οι ΥΠΕΞ Ελλάδας και Κύπρου και η Αμερικανίδα ΥΦΥΠΕΞ κα Nuland, καθώς και ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ μέσω τηλεδιάσκεψης.

Η τριμερής συνάντηση Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου αναμένεται να προετοιμάσει την προσεχή τριμερή σύνοδο κορυφής, η οποία προγραμματίζεται να λάβει χώρα στην Ελλάδα τον Οκτώβριο.

Η τετραμερής με τη συμμετοχή ΗΠΑ και Ισραήλ αναμένεται να εξετάσει την συνεργασία σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, αλλά και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Αναμένεται να αποτελέσει επίσης ευκαιρία να συζητηθούν ζητήματα, τα οποία θα εξετασθούν εις βάθος στον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-ΗΠΑ, επίσης τον προσεχή Οκτώβριο.

Οι εξελίξεις στο Κυπριακό αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των επαφών μεταξύ των ΥΠΕΞ Ελλάδας και Κύπρου, οι οποίοι θα έχουν συντονιστική συνάντηση την Δευτέρα 20 Σεπτεμβρίου.

Το Κυπριακό αναμένεται να συζητηθεί και στις επαφές με τους ΥΠΕΞ της Γκάμπιας και της Κιργιζίας, καθώς και οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις χώρες αυτές.

Ύστερα από την πρόσφατη συνάντηση με την Λίβυα ΥΠΕΞ, καθώς και την επίσκεψη στην Τυνησία, ο κ. Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί με τον Αλγερινό ΥΠΕΞ, χώρα, η οποία έχει τονίσει επανειλημμένα την ανάγκη αποφυγής ανάμιξης τρίτων στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών.

Επίσης προβλέπεται συνάντηση με τον νέο Αρμένιο ΥΠΕΞ, προκειμένου να εξετασθούν οι δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή του Καυκάσου.

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην εμβάθυνση των σχέσεων με σημαντικές χώρες της υποσαχάριας Αφρικής σε μια προσπάθεια διεύρυνσης των οριζόντων και των συνομιλητών με απώτερο σκοπό την προβολή των θέσεων της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να υπάρξει συνάντηση με τον ΥΠΕΞ της Ρουάντας και την ΥΠΕΞ της Κένυας. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα δώρισε 200.000 εμβόλια στην Ρουάντα και 80.000 στην Κένυα.

Σημειώνεται ότι η Γενική Γραμματέας της Γαλλοφωνίας είναι από τη Ρουάντα. Αναφορικά με την Κένυα, συγκρατείται ότι η εν λόγω χώρα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας και ότι οι δύο Υπουργοί είχαν εγκάρδια συνάντηση τον περασμένο Ιούνιο στην Ρώμη, στο περιθώριο της Διάσκεψης της Παγκόσμιας Συμμαχίας κατά του Daesh.

Επίσης, προγραμματίζονται συναντήσεις με τους ΥΠΕΞ της Γκάνας και της Γκαμπόν, υπό το φως της ανάληψης αμφοτέρων από θέσης στο Συμβούλιο Ασφαλείας την περίοδο 2022-23.

Ο Υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συναντηθεί και με την Σουδανή ομόλογό του. Σημειώνεται ότι το Σουδάν αποτελεί σημαντική χώρα στην περιοχή, σύνδεσμο μεταξύ Αραβικού κόσμου και υποσαχάριας Αφρικής, καθώς και χώρα που επηρεάζεται, όπως και η Αίγυπτος, από την ροή των υδάτων του Νείλου.

Τέλος, έμφαση θα δοθεί και στην ανάπτυξη των σχέσεων με χώρες της Λατινικής Αμερικής. Ο κ. Δένδιας αναμένεται να συναντηθεί με τους ομολόγους του από τον Παναμά και την Κόστα Ρίκα. Σημειώνεται ότι προγραμματίζεται εντός των επομένων μηνών επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών στην περιοχή αυτή.

