Σεισμός στην Κεφαλονιά

Το μέγεθος και το επίκεντρο της δόνησης.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στην Κεφαλονιά.

Σύμφωνα με τη μέτρηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος ήταν 8,4 χιλιόμετρα και σημειώθηκε 17 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Αργοστολίου.

