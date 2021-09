Τεχνολογία - Επιστήμη

Windows: Η Microsoft καταργεί τους κωδικούς πρόσβασης

Ειδική εφαρμογή ταυτοποίησης και χρήση δακτυλικού αποτυπώματος μεταξύ των μεθόδων που θα αντικαταστήσουν το κλασικό password.

Η Microsoft έκανε γνωστό ότι πλέον όλοι οι χρήστες των Windows και άλλων προϊόντων της μπορούν να καταργήσουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης (passwords) από τους λογαριασμούς τους Microsoft και, στη θέση τους, να χρησιμοποιούν μια ειδική εφαρμογή ταυτοποίησης μέσω κινητού τηλεφώνου ή κάποια άλλη λύση.

Η αμερικανική εταιρεία είχε επιτρέψει τον Μάρτιο στους επιχειρηματικούς μόνο χρήστες της να χρησιμοποιούν λογαριασμούς χωρίς passwords, ένα σύστημα που πλέον θα καταστεί ευρύτερα διαθέσιμο στους πάντες. Όπως ανακοίνωσε η Microsoft, ήδη σχεδόν το 100% των εργαζομένων της χρησιμοποιεί το νέο ασφαλέστερο σύστημα.

Όταν δίνεται στον χρήστη η δυνατότητα εισόδου (login) στον υπολογιστή του χωρίς κωδικό πρόσβασης, θα καλείται να δώσει το δακτυλικό αποτύπωμά του ή κάποιο άλλο χαρακτηριστικό ασφαλείας σε μια κινητή εφαρμογή (Microsoft Authenticator app), καταργώντας πλέον τα passwords που είναι δυνατό κακόβουλοι τρίτοι να μαντέψουν ή να υποκλέψουν.

Οι χρήστες των Windows θα συνεχίσουν να μπορούν να κάνουν γρήγορη είσοδο στον υπολογιστή τους π.χ. με κωδικό ΡΙΝ. Σε μερικές εξαιρέσεις (Office 2010, κονσόλες Xbox και Windows 8.1 ή προηγούμενα λειτουργικά συστήματα) θα συνεχίσει να χρειάζεται κωδικός πρόσβασης. Σε περίπτωση που χαθεί η πρόσβαση στην εφαρμογή ταυτοποίησης, π.χ. λόγω κλοπής του κινητού τηλεφώνου του χρήστη, θα υπάρχει σύστημα «back-up», όπως η αναγνώριση προσώπου Windows Hello, κάποιο φυσικό κλειδί ασφαλείας ή η αποστολή κωδικών επαλήθευσης μέσω μηνύματος SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

