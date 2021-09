Οικονομία

Φωτιές: Η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις των πληγέντων

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΚΥΑ για τις αποζημιώσεις των πληγέντων από τις πυρκαγιές της περιόδου Μαΐου - Αυγούστου.

Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την αποζημίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν, από τις πυρκαγιές της περιόδου Μαΐου - Αυγούστου 2021.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄ 4268/15.09.2021) η κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα, Ανάπτυξης και Επενδύσεων 'Αδωνι Γεωργιάδη, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη, με την οποία ρυθμίζεται το ζήτημα της επιχορήγησης αγροτικών εκμεταλλεύσεων για την αποζημίωση των πληγέντων από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν από την 1η Μαΐου έως και το τέλος Αυγούστου 2021 σε περιοχές της χώρας, οι οποίες έχουν οριοθετηθεί με Κοινές Αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών.

Πρόκειται για περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Κορινθίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Μεσσηνίας, Αρκαδίας και Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Ευβοίας, Φωκίδας και Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Αττικής και Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής.

Για την αποτελεσματικότερη και ταχύτερη αποζημίωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που επλήγησαν, με την παραπάνω απόφαση, εφαρμόζονται οι διαδικασίες του ν.4797/2021 σχετικά με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών, αντί για την εφαρμογή των χρονοβόρων διαδικασιών του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων.

Ειδικότερα, με τη διαδικασία των άρθρων 7 και 8 του ν.4797/2021 δύναται να καλύπτεται μέρος των υλικών ζημιών οι οποίες θα καταγραφούν από τις αρμόδιες επιτροπές καταγραφής και αποτίμησης ζημιών της κάθε Περιφέρειας και οι οποίες προκλήθηκαν από τις ως άνω πυρκαγιές σε στοιχεία ενεργητικού, όπως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, καθώς και αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου και των αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα. Παράλληλα, δύναται να παρέχονται, μέσω του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, τυχόν επιπλέον ενισχύσεις που προβλέπονται σε αυτόν.

Όπως ορίζεται με την Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι κάτοχοι των αγροτικών εκμεταλλεύσεων πρέπει να τηρούν τις υποχρεώσεις υποβολής δήλωσης ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Η επιχορήγηση, όπως αυτή θα καθοριστεί μετά την ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών, είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και ανεκχώρητη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τα Νομικά Πρόσωπά τους, τα Ασφαλιστικά Ταμεία ή πιστωτικά ιδρύματα.

Η προκαταβολή και το τελικό ύψος της επιχορήγησης προς τους δικαιούχους, καθώς και οι λοιπές λεπτομέρειες θα καθοριστούν με νεότερες υπουργικές αποφάσεις.

«Η κυβέρνηση επιβεβαιώνει - έμπρακτα - την προσήλωσή της στην άμεση προώθηση των μέτρων κρατικής αρωγής προς φυσικά και νομικά πρόσωπα για την αποκατάσταση κατοικιών, επιχειρήσεων, αγροτικών εκμεταλλεύσεων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων που επλήγησαν από τις πρόσφατες μεγάλες πυρκαγιές και για τη γενναία στήριξη των πληγεισών περιοχών, με στόχο την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη δυνατή ανασυγκρότησή τους» όπως υπογραμμίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

