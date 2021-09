Life

“Game of chefs” - Βανέσα Βενέτη: η τρανς παίχτρια στο “Πρωινό” (βίντεο)

Τι λέει για την συμμετοχή της στον διαγωνισμό, την κόρη της που έχει να δει πολλά χρόνια και δεν έχει ούτε φωτογραφία της, αλλά και την σχέση με την πρώην σύζυγο της.

«Είναι πάρα πολύ πιο δύσκολο να μιλήσω στο ίδιο το παιδί μου για την επιλογή μου, παρά στην Βουλή. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα του κόσμου» είπε η τρανς παίκτρια του “Game of Chefs” του ΑΝΤ1, Βανέσα Βενέτη, που ήταν καλεσμένη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1.

Όπως ανέφερε, μιλώντας με την Φαίη Σκορδά, «πολλά τρανς άτομα προσπαθούν να πείσουν τον εαυτό τους ότι δεν τους συμβαίνει αυτό, προσπαθώντας να κοροϊδέψουν τον ίδιο τον εαυτό τους. Πολλοί άνθρωποι ξοδεύουν την ζωή τους, που τελικά δεν είναι δική τους».

Εξομολογήθηκε ότι υπήρξε παντρεμένη και απέκτησε ένα κοριτσάκι με την πρώην σύζυγο της, με την οποία έχει πάρει διαζύγιο από το 2019, ωστόσο, όπως υποστήριξε δεν της επιτρέπεται να δει το παιδί της, λέγοντας χαρακτηριστικά «τα τελευταία τέσσερα χρόνια δεν έχω δει το παιδί μου, ζητάω έστω μια φωτογραφία του και δεν μου την δίνουν».

«Έχω κατανοήσει απόλυτα το σοκ που έχει υποστεί η πρώην σύζυγος μου. Ήταν ένα χρόνο πριν χωρίσουμε και προσπάθησα να το περάσουμε μαζί. Χωρίσαμε σαν φίλες και μετά από έναν χρόνο, που είχα αρχίσει την «μετάβαση» μου είπε «ξέχνα το παιδί». Όταν ήμασταν μαζί υπήρχε έρωτας, αλλά μετά δεν μπορεί να μου στερείς το παιδί επειδή εσύ τρέφεις κάποια αρνητικά συναισθήματα για σένα. Μπήκε στην μέση ο εγωισμός και το θέμα είναι τώρα ότι δεν μου κάνει εμένα τόσο μεγάλο κακό, όσο στο ίδιο το παιδί», είπε η Βανέσα Βενέτη.

Συμπλήρωσε ότι «δεν ξέρω καν που ζει το παιδί μου, με ποιον ζει. Έμαθα ότι η πρώην σύζυγος μου έχει συνεχίσει την ζωή της, έχει κάνει ένα παιδάκι και χάρηκα για αυτό, την πήρα και της ευχήθηκα. Όταν συνεχίζεις την ζωή σου, εκεί χάνεται και το αφήγημα ότι έχεις υποστεί σοκ».

«Πολλοί λένε ότι το παιδί θα δεχθεί μπούλινγκ, λόγω της ταυτότητας του φύλου μου. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά να μην κάνουν μπούλινγκ για οποιονδήποτε λόγο. Δεν είναι η μοναδική τρανς που έχει παιδί, είμαι η μοναδική που δεν το βλέπω. Εγώ παίρνω δύναμη από την αγάπη για το παιδί μου για να μιλήσω ανοιχτά», προσέθεσε, συνομιλώντας με την Φαίη Σκορδά στο «Πρωινό».

Σε ότι αφορά την συμμετοχή της στο «Game of Chefs», που θα προβληθεί στο επεισόδιο της Παρασκευής είπε ότι οι φίλοι της λένε ότι μαγειρεύει πολύ καλά, καταλήγοντας «η μικρή μου μου έχει πει τότε ότι κάνω τις καλύτερες μακαρονάδες του κόσμου».

