Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Πανσέληνος, η Αφροδίτη και τα “παγκόσμια σοκ”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αστρολόγος της εκπομπής “Το Πρωινό” μιλά για την επίδραση της πανσελήνου σε κάθε ζώδιο και για “μεγάλες ανακατατάξεις” το επόμενο δίμηνο.

«Σας είπα ότι χθες ήταν μια πάρα πολύ δυνατή ημέρα και είδαμε τι έγινε με ΗΠΑ και Κίνα», είπε η αστρολόγος της εκπομπής «Το Πρωινό», Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την «στήλη» της στην εκπομπή της Παρασκευής.

Όπως τόνισε, «έχουμε Πανσέληνο την Δευτέρα και έχουμε περίεργες ημέρες λίγο πριν και λίγο μετά. Είναι μια Πανσέληνος στον Ποσειδώνα, πάνω στους Ιχθύες, που σημαίνει ότι μπορούμε να πάμε μια βόλτα και να περάσουμε ωραία, όμως θα δούμε να γίνονται κάποια σκάνδαλα σε κάποιες κυβερνήσεις, εκτός Ελλάδος μιλάμε, τα οποία θα έρχονται στο προσκήνιο».

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε ότι «Η Αμερική έπαιξε τώρα πολύ σημαντικό ρόλο. Από τις 5 έως τις 17 Νοεμβρίου, παράλληλα και στην Γαλλία, όπως έχω πει πολλές φορές, θα γίνουν ανακατατάξεις».

Επεσήμανε ακόμη ότι «ο Ουρανός φέρνει πολλές αλλαγές και στην γη που φέρνει σεισμούς, αλλά θα γίνει κάτι και με τράπεζες του εξωτερικού, σε άλλο μέρος του κόσμου».

Λίγο πριν ξεκινήσει τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο, η Λίτσα Πατέρα, έχοντας δίπλα της την εορτάζουσα σήμερα Φαίη (Σοφία) Σκορδά, ανέφερε ότι «το τρίγωνο του Ερμή με τον Δία φέρνει έντονες ημέρες και η παρουσία της Αφροδίτης στον Σκορπιό, φέρνει παθιασμένους έρωτες, ανάβοντας τα πάθη αυτόν τον καιρό».

Αμέσως μετά, είπε τις αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την εμφάνιση της Λίτσας Πατέρα στο «Πρωινό» της Παρασκευής:

Ειδήσεις σήμερα:

“Game of chefs” - Βανέσα Βενέτη: η τρανς παίχτρια στο “Πρωινό” (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον τόπο της επίθεσης (βίντεο)

Windows: Η Microsoft καταργεί τους κωδικούς πρόσβασης