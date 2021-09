Life

“Το Πρωινό”: η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον Snik και την “επανασύνδεση” (βίντεο)

Τι είπε το μοντέλο και παρουσιάστρια για τις φήμες περί επανασύνδεσης με τον καλλιτέχνη, αλλά και για τα επόμενα τηλεοπτικά βήματα της.

Το τελευταίο διάστημα κυκλοφορούν δημοσιεύματα πως η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ο Snik είναι ξανά μαζί.

Οι δύο τους ήταν ένα από τα πιο αγαπημένα ζευγάρια της ελληνικής showbiz, ωστόσο πριν από λίγους μήνες αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου το πρωί της Παρασκευής μίλησε στην κάμερα του «Πρωινού» και μεταξύ άλλων απάντησε στις φήμες περί επανασύνδεσης με τον Snik.

«Ποιος τα ξαναβρήκε; Κοίταξε δεν υπάρχει μόνο ένα δαχτυλίδι στον κόσμο. Από την άλλη να πω ότι ο Δημήτρης είναι ένα πάρα πάρα πολύ καλό παιδί, που το αγαπώ πάρα πάρα πάρα πολύ και ότι και αν συμβαίνει μεταξύ μας υπάρχει πάρα πολύ αγάπη, είμαστε δύο άνθρωποι που συνεννοούμαστε πολύ ωραία. Ότι και αν συμβαίνει εμείς είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας και ας λέγεται ότι θέλετε», δήλωσε χαρακτηριστικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

Δείτε το βίντεο με το απόσπασμα από «Το Πρωινό» με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου:





