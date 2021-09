Κοινωνία

Καταλήψεις σχολείων: “Λουκέτο” σε Γυμνάσια και Λύκεια

Πριν καλά καλά ξεκινήσουν τα μαθήματα, άρχισαν οι καταλήψεις στα σχολεία.

Ηδη από το πρωϊ σχολεία της Πάτρας τελούν υπό κατάληψη , καθώς οι μαθητές αποφάσισαν με αυτό τον τρόπο να τιμήσουν την μνήμη του Παύλου Φύσσα που δολοφονήθηκε στις 18 Σεπτεμβρίου 2013.

Από τα πρώτα σχολεία ήταν το 13ο Λύκειο, 2ο ΕΠΑΛ, Πειραματικό Λύκειο Καστριτσίου, ενώ μαθητές σε πολλά συγκροτήματα αποφασίζουν αυτή την ώρα για καταλήψεις. Μέχρι τώρα 22 Γυμνάσια και Λύκεια έχουν προχωρήσει σε καταλήψεις.

Αγρίνιο: "Λουκέτα" σε τουλάχιστον οκτώ σχολεία

Σήμερα Παρασκευή 17 Σεπτεμβρίου ξεκίνησαν οι πρώτες καταλήψεις και σε σχολεία του Αγρινίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, μαθητές έχουν βάλει "λουκέτα" σε τουλάχιστον οκτώ σχολεία εντός της πόλης του Αγρινίου.

Ειδικότερα, από τα Γυμνάσια, τελούν υπό κατάληψη το 2ο, το 4ο, το 5ο και το 6ο. Από τα Λύκεια, υπό κατάληψη τελούν το 1ο, το 2ο, το 4ο και το 1ο ΕΠΑΛ.

Ακόμη δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που οδήγησαν τους μαθητές να κλείσουν τα σχολεία.

Πηγή: karvasaras.gr, tempo24.news

