Αντετοκούνμπο - Σακελλαροπούλου: η... συγγνώμη και το δώρο (εικόνες)

Την οικογένεια Αντετοκούνμπο υποδέχθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Την Πρόεδρο της Δημοκρατίας επισκέφθηκε το πρωί της Παρασκευής η οικογένεια Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, η μητέρα του Βερόνικα και ο αδελφός του Άλεξ πέρασαν το κατώφλι του Προεδρικού Μεγάρου στις 11 το πρωί όπου είχαν συνάντηση με την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Ιδιαίτερα σημαντική ημέρα ήταν και η χθεσινή για την οικογένεια καθώς η μητέρα του και ο νεότερος του αδελφός του πολιτογραφήκαν Έλληνες, σε μία τελετή στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία και του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε με μια μικρή καθυστέρηση και ο Greek Freak πήρε το "φταίξιμο πάνω του" και ζήτησε συγγνώμη από την Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

“Συγγνώμη για την καθυστέρηση… Έπρεπε να τους μαζέψω όλους, έχω και τα μωρά, κάνω babysitting, έκανα και προπόνηση στις 8:30” της είπε, με την κ. Σακελλαροπούλου να προσθέτει ότι “σήμερα έχουμε και την κίνηση λόγω της συνόδου EUMED9. Χαίρομαι που είστε εδώ”.

“Χαίρομαι που σας υποδέχομαι και για τη χθεσινή τελετή, για το διάταγμα που υπέγραψα. Νομίζω ήσασταν Έλληνες και το έχετε αποδείξει οικογενειακά” τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

“Νιώθαμε πάντα Έλληνες, πήγαμε σε ελληνικό σχολείο, μεγαλώσαμε εδώ. Ξέρουμε να μιλάμε ελληνικά και την ελληνική κουλτούρα. Αυτό απλά έβαλε μια σφραγίδα. Πάντα ήμασταν Έλληνες, πάντα θα είμαι εδώ, είναι η πατρίδα μας” είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

“Πάντα μπορεί κανείς να έχει και μια δεύτερη ή τρίτη πατρίδα” απάντησε η Κατερίνα Σακελλαροπούλου ενώ απευθυνόμενη στον MVP του NBA του είπε «είστε πρότυπο για όλα τα παιδιά. Το να έχουν τα παιδιά από το δημοτικό. τη φωτογραφία σου στο δωμάτιό τους είναι ένα βάρος . Αλλά αυτό το κερδίσατε όχι μόνο ως αθλητής αλλά και με την παρουσία σας. Είναι το ήθος σας. Αυτό το παίρνει κανείς από το σπίτι του και το καλλιεργεί μεγαλώνοντας. Σας τιμούν ιδιαίτερα όλα αυτά, εύχομαι έτσι να συνεχίσετε, όπου κι αν βρίσκεστε”.

“Έρχομαι συχνά, φέρνω τους γιους μου, την κοπέλα μου, την οικογένειά μου και περνάμε τα καλοκαίρια μας εδώ. Απλώς δουλεύω στην Αμερική, παίζω μπάσκετ. Αύριο θα πάμε και στην Ακαδημία να δούμε τα παιδιά” σχολίασε ο Γιάννης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κρατούσε και μια φανέλα, την οποία υπέγραψε ως δώρο στην Πρόεδρο της Δημοκρατίας

