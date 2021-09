Κοινωνία

Καλλιθέα: Σύλληψη 19χρονου για κλοπές

Ο νεαρός έχει πλούσιο... βιογραφικό στην παρανομία. Αναζητείται ο συνεργός του.

Ένας 19χρονος Αλβανός συνελήφθη, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, στην Καλλιθέα, από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙΑΣ, κατηγορούμενος για διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών, βία κατά υπαλλήλων, απειλή και εξύβριση. Επίσης, ταυτοποιήθηκε και αναζητείται αλλοδαπός συνεργός του.

Λίγο πριν από τη σύλληψή του, ο 19χρονος φέρεται ότι είχε κλέψει χρηματικό ποσό από ταμειακή μηχανή αρτοποιείου στην Καλλιθέα. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ, που έσπευσαν στο σημείο, τον ακινητοποίησαν παρά τη σθεναρή αντίσταση που προέβαλε, σύμφωνα με την αστυνομία.

Από την προανακριτική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, προέκυψε ότι ο 19χρονος με το συνεργό του, από τον Αύγουστο του 2020, διέπρατταν κλοπές σε χώρους στάθμευσης πολυκατοικιών, σε οχήματα και καταστήματα σε διάφορες περιοχές της Αττικής και κυρίως σε Παλαιό Φάληρο, Νέα Σμύρνη και Καλλιθέα.

Έως τώρα έχουν εξιχνιαστεί 5 περιπτώσεις κλοπών από χώρους στάθμευσης πολυκατοικιών, 2 κλοπές οχημάτων και 1 περίπτωση κλοπής από κατάστημα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ συνεχίζεται η αστυνομική έρευνα.

