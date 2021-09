Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμοί: “Ναι” στην τρίτη δόση - Δευτέρα οι ανακοινώσεις

Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις για την χορήτηση της τρίτης δόσης εμβολίων σε υγειονομικούς και άνω των 60.

Θετικά έχει γνωμοδοτήσει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τη χορήγηση τρίτης δόσης εμβολίων κατά της Covid-19 των ατόμων ηλικίας άνω των 60 ετών και ανακοινώσεις αναμένονται τη Δευτέρα κατά την ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης κατά της COVID-19, όπως ανέφερε σε συνέντευξή του στα "Παραπολιτικά", ο γ.γ. ΠΦΥ Μάριος Θεμιστοκλέους.

Η Επιτροπή έχει καταλήξει στην ομάδα των ατόμων που θα ακολουθήσουν τους ανοσοκατασταλμένους, για τους οποίους η πλατφόρμα των ραντεβού άνοιξε 14 Σεπτεμβρίου και είναι η ομάδα των ατόμων που διαμένουν σε Μονάδες Φροντίδας Ηλικιωμένων αφενός και τα άτομα ηλικίας άνω των 60 ετών.

Σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα, η ένταση των ανοσιακών απαντήσεων επηρεάζεται κυρίως από την ηλικία και από το ιστορικό της έκθεσης του ατόμου στον ιό. Διαπιστώθηκε ότι άτομα σε ανοσοκαταστολή και άτομα άνω των 60 ετών αποτελούν τις ομάδες πληθυσμού με ανάγκη να πάρουν μία αναμνηστική δόση.

Επίσης, τα δεδομένα της ανοσιακής ανταπόκρισης, από μελέτες που εξετάζει η Επιτροπή Εμβολιασμών δείχνουν ότι και άλλες πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να προτεραιοποιηθούν για την 3η δόση όπως οι υγειονομικοί. Σύμφωνα με τους ειδικούς η διατήρηση της αποτελεσματικότητας του εμβολίου για την αποφυγή λοιμώξεων στο υγειονομικό προσωπικό είναι καθοριστικής σημασίας για την μετάδοση του ιού στο εργασιακό και στο οικογενειακό περιβάλλον αλλά κυρίως και για την αποφυγή της επιβάρυνσης του συστήματος υγείας που μπορεί να προκύψει εάν μεγάλος αριθμός υγειονομικών απομακρύνονται λόγω λοίμωξης από τα καθήκοντα τους στους χώρους των νοσοκομείων ή των άλλων χώρων παροχής υγείας.

