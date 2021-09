Οικονομία

Τουρισμός: αυξημένες αφίξεις τον Αύγουστο

Εντυπωσιακή αύξηση καταγράφεται στις αφίξεις ταξιδιωτών απο το εξωτερικό. Δείτε αναλυτικά τα στοιχεία του Αυγούστου και του 8μήνου.

Ικανοποιητική άνοδο (77,7%) παρουσίασε τον περασμένο Αύγουστο η αεροπορική διακίνηση επιβατών, ενώ και οι αφίξεις από το εξωτερικό καταγράφουν αύξηση 82,6% σε σχέση με τον Αύγουστο του 2020, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ).

Παράλληλα, τα συνολικά στατιστικά στοιχεία οκταμήνου 2021, από όλα τα αεροδρόμια της χώρας, για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, εν μέσω της πανδημία της νόσου Covid-19, καταγράφουν άνοδο (53,7%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή σεζόν, ενώ σε σχέση με το αντίστοιχο οκτάμηνο Ιανουαρίου/Αυγούστου του 2019, όπου δεν είχαν τεθεί σε ισχύ απαγορεύσεις και περιορισμοί πτήσεων λόγω της πανδημίας, η πτώση φτάνει το -53,8%.

Μεγάλη αύξηση στην επιβατική κίνηση οκταμήνου 2021

Ειδικότερα, από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το οκτάμηνο Ιανουαρίου/Αυγούστου του 2021 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τους 20.727.553 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας άνοδο 53,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όταν είχαν διακινηθεί 13.485.139 εκατ. επιβάτες.

Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας, επίσης το πρόσημο ήταν θετικό, καθώς ανήλθαν στις 235.570, από τις οποίες 103.755 ήταν εσωτερικού και 131.815 ήταν εξωτερικού, άνοδος 38,6% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020, όταν είχαν πραγματοποιηθεί συνολικά 169.999 πτήσεις.

ΣΥΝΟΛΟ ΠΤΗΣΕΩΝ ( ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ.) ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΒΑΤΩΝ (ΕΣΩΤ. & ΕΞΩΤ.)

8ΜΗΝΟ 2020 (Ιαν/Αυγ): 169.999 13.485.139

8ΜΗΝΟ 2021 (Ιαν/Αυγ): 235.570 20.727.553

ΜΕΤΑΒΟΛΗ : +38,6% +53,7%

Συγκρίνοντας τα στατιστικά στοιχεία με το οκτάμηνο (Ιαν/Αυγ) του 2019 που οι πτήσεις ήταν 368.414, φέτος υπάρχει πτώση 36,1% στην κίνηση αεροσκαφών και στο σύνολο της επιβατικής κίνησης που ήταν 44.895.202 το 2019, τώρα για το ίδιο εξεταζόμενο οκτάμηνο υπάρχει πτώση 53,8%.

Ανοδική πορεία στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού

Ικανοποιητική ήταν η εικόνα της επιβατικής κίνησης Αυγούστου. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού φέτος τον Αύγουστο ήρθαν 3.042.098 ταξιδιώτες, ενώ τον Αύγουστο του 2020 είχαν αφιχθεί 1.666.222 επιβάτες, ποσοστό αύξησης 82,6%.

Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων (εσωτερικού και εξωτερικού) φέτος ανήλθε στις 71.248 καταγράφοντας επίσης άνοδο 47,2% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 48.400 πτήσεις.

Ο συνολικός αριθμός διακινηθέντων επιβατών (αφίξεις/αναχωρήσεις) φέτος τον Αύγουστο έφτασε τους 8.063.277 επιβάτες παρουσιάζοντας άνοδο 77,7% σε σχέση με την διακίνηση επιβατών του Αυγούστου του 2020, που ήταν 4.536.489 διακινούμενοι επιβάτες.

Συγκρίνοντας τα αεροπορικά δεδομένα από τα στατιστικά στοιχεία για τον Αύγουστο του 2021 σε σχέση με τα στοιχεία του Αυγούστου 2019, που δεν υπήρχε η νόσος Covid-19 και οι περιορισμοί στις πτήσεις, οι αφίξεις των επιβατών εξωτερικού φέτος παρουσιάζουν μείωση 23,5% (τον Αύγουστο του 2019 ήταν 3.977.915 επιβάτες εξωτερικού) και η συνολική επιβατική κίνηση στα ελληνικά αεροδρόμια πτώση 21,2% (τον Αύγουστο του 2019 ήταν 10.238.414 διακινούμενοι επιβάτες).

