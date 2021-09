Υγεία - Περιβάλλον

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελέας για αντιεμβολιαστή ιερέα

Ο ιερέας κάνει κατήχηση ενάντια στο εμβόλιο και έχει χωρίσει του πιστούς σε εμβολιασμένους και μη.

Εισαγγελική έρευνα διεξάγεται για ιερέα που λειτουργεί σε οικισμό έξω από τη Θεσσαλονίκη και καταγγέλλεται από πιστούς ως "αντιεμβολιαστής".

Το θέμα αναδείχθηκε σε ειδησεογραφική ιστοσελίδα της Θεσσαλονίκης και προκάλεσε την παρέμβαση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών της πόλης. Επικαλούμενο καταγγελίες πιστών και κατοίκων της περιοχής, το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ιερέας δεν συμμορφώνεται στα προβλεπόμενα μέτρα κατά του κορονοϊού (μάσκες, αποστάσεις κ.ά.), κάνει κατήχηση ενάντια στο εμβόλιο και ότι έχει χωρίσει του πιστούς σε εμβολιασμένους και μη.

Η εισαγγελέας ποινικής δίωξης, με εντολή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, παρήγγειλε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να διερευνηθεί εάν στοιχειοθετείται το αδίκημα της διέγερσης σε ανυπακοή.

