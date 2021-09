Πολιτική

Φίλης: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα καταργήσει την “αξιολόγηση” Κεραμέως

Δήλωση του Νίκου Φίλη, τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία

“Σκληρή γλώσσα” από τον Νίκο Φίλη, για την «απαξιωτική και αντιδημοκρατική», όπως χαρακτηρίζει, αντιμετώπιση των εκπαιδευτικών από την υπουργό Παιδείας

Αναλυτικά η ανακοίνωση του τομεάρχη Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ:

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας συνεχίζει να αντιμετωπίζει απαξιωτικά και αντιδημοκρατικά τους εκπαιδευτικούς, αυτούς δηλαδή που συνεχίζουν να κρατούν όρθιο το δημόσιο σχολείο στη δύσκολη αυτή συγκυρία.

Θα περίμενε κανείς η κα Κεραμέως, μετά τη σχεδόν ομόφωνη απόρριψη του νόμου της για την αξιολόγηση από τον εκπαιδευτικό κόσμο, να αντιληφθεί πως πρέπει να συζητήσει με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και να αποδεχτεί τις ώριμες και τεκμηριωμένες προτάσεις τους.

Αντ’ αυτού επιλέγει αφενός να συκοφαντεί τους εκπαιδευτικούς ως «αρνητές» κάθε αξιολόγησης, παρότι γνωρίζει καλά ότι οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες έχουν συγκεκριμένες προτάσεις, αφετέρου νομοθετεί ακραίες εκφοβιστικές διατάξεις (άρ. 56 του ν. 4823/21) προκειμένου να απαγορεύσει έμμεσα το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας.

Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πως η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ καθιέρωσε ένα δημοκρατικό, συμμετοχικό και εκπαιδευτικά αποτελεσματικό σύστημα αξιολόγησης σε επίπεδο σχολικής μονάδας. Γνωρίζουν επίσης ότι πρόσφατα δώσαμε κοινοβουλευτικό αγώνα και αντιταχθήκαμε σθεναρά στη ψήφιση των ρυθμίσεων που στοχεύουν στην επιβολή της κομματοκρατίας στην εκπαίδευση, στην επιστροφή στο εκπαιδευτικό πρότυπο της μετεμφυλιακής περιόδου και στην προετοιμασία του «εδάφους» για απολύσεις εκπαιδευτικών με πρόσχημα την αξιολόγηση.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία στηρίζει απερίφραστα τον αγώνα των εκπαιδευτικών για ένα ποιοτικό, συμπεριληπτικό, δημόσιο και δωρεάν σχολείο για όλα τα παιδιά και δεσμεύεται ότι θα καταργήσει τις διατάξεις των νόμων 4692/2020 και 4823/2021, αποκαθιστώντας άμεσα τους/τις απεργούς εκπαιδευτικούς σε περίπτωση που η κυβέρνηση και το υπουργείο Παιδείας προχωρήσουν σε οποιαδήποτε αντισυνταγματική κύρωση σε βάρος τους».

