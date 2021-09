Πολιτική

EUMED 9 - Σασόλι για κλιματική αλλαγή: Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής

Στα ακραία φαινόμενα που αποτελούν ξεκάθαρες ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής και την ανάγκη συντονισμένης δράσης για την αντιμετώπισή τους εστιάζει στο δικό του μήνυμα ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νταβίντ Σασόλι, στην έναρξη της Συνόδου Κορυφής με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στη Μεσόγειο.

Αναλυτικά αναφέρει:

«Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι.

Αγαπητοί καλεσμένοι,

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον φίλο μου, τον Πρωθυπουργό κ. Μητσοτάκη, και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο Βράιλα για την πρόσκληση να μιλήσω στο σημαντικό σημερινό forum.

Αυτό το καλοκαίρι όλοι γίναμε αυτόπτες μάρτυρες μιας απειλής, η οποία δεν μπορεί πια να χαρακτηριστεί ξαφνική και απροσδόκητη.

Είδαμε σπίτια να χάνονται/ σαρώνονται από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Βόρεια Ευρώπη, οι οποίες στοίχισαν πολλές ζωές, και ολόκληρα στρέμματα γης να καίγονται ενώπιόν μας στις χώρες του Νότου.

Οι μετρήσεις κατέγραψαν θερμοκρασίες που δεν έχουν προηγούμενο, οι οποίες έφτασαν σε ιστορικά υψηλά για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Αυτά τα ακραία φαινόμενα είναι ξεκάθαρα ενδείξεις της κλιματικής αλλαγής. Ενδείξεις που μοιάζουν με συναγερμό. Δεν έχουμε πλέον χρόνο για χάσιμο. Βρισκόμαστε κοντά στο σημείο μη επιστροφής και εάν δεν αναλάβουμε δράση τώρα θα είναι πολύ πιο δύσκολο να επιτευχθούν οι φιλοδοξίες μας για το μέλλον όσον αφορά το κλίμα και να αφήσουμε ένα πιο υγιή πλανήτη στις νεότερες γενιές.

Η Μεσόγειος υπήρξε το θέατρο πυρκαγιών που έθεσαν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, το φυσικό περιβάλλον, την πανίδα και τη χλωρίδα.

Μια ανοιχτή καμινάδα που μας έφερε αντιμέτωπους με την σκληρή πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα που δεν μπορούμε και δεν πρέπει πλέον να αγνοούμε, την οποία θα πρέπει να δεσμευτούμε ότι θα αλλάξουμε, όλοι μαζί, μέσα από μικρές καθημερινές πράξεις αλλά και μέσα από πολιτικές που ενισχύουν τη μάχη ενάντια στην κλιματική αλλαγή. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι.

Η Μεσόγειος, ειδικά, είναι από τις περιοχές που καταγράφουν τη μεγαλύτερη αύξηση της θερμοκρασίας, 20% ταχύτερα σε σύγκριση με τον υπόλοιπο πλανήτη.

Οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής εκδηλώνονται με καταστροφικό τρόπο σε αυτή την περιοχή του πλανήτη και προκειμένου να τις αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά θα πρέπει να μοιραστούμε την εμπειρία και τη γνώση που κατέχουμε. Να στηρίξουμε προγράμματα και πρωτοβουλίες που σχετίζονται με ανάπτυξη χαμηλού επιπέδου εκπομπών ρύπων, με ανθεκτικότητα έναντι της κλιματικής αλλαγής. Να αξιοποιήσουμε τις οικονομικές προοπτικές που προσφέρουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Θα πρέπει να δράσουμε από κοινού. Ναι, να δράσουμε από κοινού για έναν κοινό σκοπό. Σε αυτό το πλαίσιο, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη θα πρέπει να είναι ισχυρότερη. Ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έδρασε γρήγορα για την αντιμετώπιση των πυρκαγιών που έπληξαν την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιταλία, αλλά και την Αλβανία, την Αλγερία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία, κινητοποιώντας 16 αεροπλάνα, τρία ελικόπτερα, περισσότερα από 290 οχήματα και 1.300 άτομα προσωπικό.

Από την Ισπανία στην Κροατία, από τη Γαλλία στην Πολωνία, από την Κύπρο στη Γερμανία, τουλάχιστον 11 κράτη ανταποκρίθηκαν στην έκκληση της Ελλάδας για βοήθεια μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, προσφέροντας στήριξη, εθνική βοήθεια, πέρα από αυτή που διασφάλισε το RescEU, ο ευρωπαϊκός μηχανισμός.

Το σύστημα Copernicus, η ευρωπαϊκή υπηρεσία δορυφορικής χαρτογράφησης για περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, ήταν επίσης ζωτικής σημασίας, προσφέροντας λεπτομερείς πληροφορίες για την περιοχή.

Η προστασία του πλανήτη μας απαιτεί συντονισμένη δράση και αυτά είναι πραγματικά και επίκαιρα παραδείγματα των πιο σημαντικών εργαλείων που έχουμε στη διάθεσή μας για να υπερβούμε τα εμπόδια και να ενισχύσουμε τις δυνατότητες της ανταπόκρισης, της αλληλεγγύης και του συντονισμού. Είναι απαραίτητα εργαλεία για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να δώσουμε τον αγώνα για ένα καλύτερο μέλλον, για τον πλανήτη που θέλουμε να παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Σας ευχαριστώ για τη διοργάνωση αυτού του forum. Στέλνω χαιρετισμούς σε όλους τους φίλους μου, υπενθυμίζοντάς τους ότι πρέπει να δράσουμε γρήγορα, αποτελεσματικά και, ασφαλώς, από κοινού. Είναι θέμα ευθύνης.

Ευχαριστώ και ελπίζω να συναντηθούμε σύντομα».

Ειδήσεις σήμερα:

EUMED 9: Μητσοτάκης και Ντράγκι για τη Μεσόγειο και την κλιματική αλλαγή

Μέτρα στήριξης για νεαρά ζευγάρια - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση

Ληστεία στο Καλοχώρι: ταυτοποιήθηκαν οι δράστες δύο χρόνια μετά