EUMED 9 - Μισέλ: Να γίνει η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος

Προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών και πλημμυρικών φαινομένων ζητά ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου σε μήνυμά του στη Σύνοδο.

Στην κλιματική αλλαγή και την ανάγκη να τεθούν σε λειτουργία μηχανισμοί αμοιβαίας συνδρομής, αναφέρεται ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Σαρλ Μισέλ, σε μήνυμά του για την έναρξη της Συνόδου Κορυφής με θέμα την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις στη Μεσόγειο.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Αγαπητέ Κυριάκο, αγαπητοί φίλοι από την περιοχή της Μεσογείου. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σας μιλήσω, ψηφιακά, από τις Βρυξέλλες. Αυτό το καλοκαίρι σημαδεύτηκε, ιδίως σε πολλές από τις χώρες σας, από τραγικές πυρκαγιές, με οδυνηρές συνέπειες για πάρα πολλές οικογένειες. Αυτό αποτελεί απόδειξη ότι η κλιματική αλλαγή δεν είναι ένα θεωρητικό ή εικονικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα υπαρκτό με σοβαρές συνέπειες.

Πέρα από τις πυρκαγιές, τις τελευταίες εβδομάδες γίναμε μάρτυρες και πλημμυρών, οι οποίες έπληξαν διάφορες χώρες στην Ευρώπη, αλλά και άλλες περιοχές του κόσμου. Πρέπει να σκεφτούμε πιθανά προληπτικά μέτρα για την αντιμετώπιση πυρκαγιών ή των πλημμυρικών φαινομένων. Μπορούμε να εγκαταστήσουμε συστήματα ειδοποίησης, μπορούμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε καλύτερους σχεδιασμούς σε επίπεδο τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης. Μπορούμε να θέσουμε σε λειτουργία μηχανισμούς αμοιβαίας συνδρομής. Άλλωστε, η ευρωπαϊκή αλληλεγγύη λειτούργησε κατά τη διάρκεια αυτών των τραγικών γεγονότων που έπληξαν τους πολίτες μας.

Αλλά σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή, σε ό,τι αφορά το φαινόμενο υπερθέρμανσης, τα φαινόμενα καύσωνα, υπάρχει μόνο μια λύση: Η λύση είναι να εφαρμόσουμε την απόφαση που λάβαμε από κοινού, να γίνει δηλαδή η Ευρώπη η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος και να εφαρμόσουμε τα μέτρα της Πράσινης Συμφωνίας που είναι απαραίτητα ώστε να αναμορφώσουμε το πρότυπο της οικονομικής και κοινωνικής μας ανάπτυξης, ώστε να αλλάξουμε το υφιστάμενο μοντέλο. Πρόκειται για μια πρόκληση για τον πλανήτη. Μια πρόκληση για την ανθρωπότητα. Είναι μια πρόκληση για τη δική μας γενιά των Ευρωπαίων. Αλλά ταυτόχρονα είναι και μια ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία να καινοτομήσουμε, μια ευκαιρία να ενεργοποιήσουμε τον ενθουσιασμό και τη δημιουργικότητα για να συσπειρώσουμε τις κοινωνίες των πολιτών μας, τον ιδιωτικό τομέα, τις νεότερες γενιές οι οποίες είναι απόλυτα αφοσιωμένες σε αυτόν τον σκοπό.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως αυτή η κοινή αποφασιστικότητα, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι απαραίτητη για να θέσουμε τα θεμέλια μιας κοινωνίας που μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πρόκληση, να την υπερβεί, για να διασφαλίσουμε ευημερία και ανάπτυξη. Τέλος, γνωρίζουμε πως η περιοχή της Μεσογείου είναι η περιοχή που ενδέχεται να επηρεαστεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Γνωρίζουμε επίσης πως η Μεσόγειος αποτελεί έναν πνεύμονα βιοποικιλότητας για τον πλανήτη, για τον κόσμο, και είναι βασικός κινητήρας για την οικονομική ανάπτυξη, την καινοτομία και την ευημερία.

Είμαι απόλυτα πεπεισμένος πως οι εργασίες σας σήμερα θα είναι μια ευκαιρία να μετουσιώσουμε σε δράση τη φιλοδοξία μας να αποτρέψουμε την κλιματική απειλή. Τη φιλοδοξία να προστατεύσουμε τη βιοποικιλότητα, να εργαστούμε από κοινού, σε ευρωπαϊκό αλλά και διεθνές πλαίσιο, να αναλάβουμε δράση με τρόπο αποτελεσματικό. Σας εύχομαι παραγωγικές εργασίες και συζητήσεις. Εις το επανιδείν».

