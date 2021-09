Δανδουλάκη για Φιλιππίδη - Κωνσταντινίδη: εγώ ξεκίνησαν την “κάθαρση” (βίντεο)

Life

Στο “Πρωινό” του ΑΝΤ1 μίλησε η Κάτια Δανδουλάκη για την διακοπή της συνεργασίας με τον κωμικό, πριν από λίγα χρόνια, ενώ “αποδόμησε” τις δηλώσεις της συναδέλφου της, που προκάλεσαν σάλο.

«Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία με σιγή δική μου, έγινε κάτι και έτσι θα τελειώσει. Κανένας δεν έχει το δικαίωμα να υποτιμά τον άλλον, να τον μεταχειρίζεται κάπως. Είμαστε μοναδικοί και αναντικατάστατοι», είπε η Κάτια Δανδουλάκη, συνομιλώντας με την εορτάζουσα Φαίη Σκορδά, στο «Πρωινό» της Παρασκευής.

Σχολιάζοντας όσα έχουν γίνει μετά τις καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου Φιλιππίδη και την προφυλάκιση του, η δημοφιλής ηθοποιός είπε για την απόφαση της προ ετών να διακόψει την συνεργασία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη, «έκανα κάτι που το έλεγε η ψυχή μου. Δεν ήταν κάτι ηρωικό, δεν ήταν καν αυθόρμητο. Ήταν κάτι που αισθανόμουν. Καταπίεση δεν άντεχα όχι να βιώνω εγώ, μα ούτε να αισθάνομαι ότι βιώνει κάποιος άλλος».

«Δεν είναι πράγματα για να μιλήσει κάποιος, αλλά για να πράξει. Δεν ξέρω από πού αρχίζουν τα τραύματα, οι ανασφάλειες και οι πληγές του καθενός. Δεν μπορώ να πω πως όποιος δεν μιλά ό,τι είναι συνένοχος, διότι δεν ξέρω τι σημαίνει μέσα του το «φοβάμαι» και το «δεν έχω την τόλμη». Αλλά δεν επιτρέπω σε κανέναν να υποτιμά τον άλλον, να τον «αγγίζει» με κανέναν τρόπο. Κατανοώ την ανθρώπινη φύση, αλλά πρέπει να υπάρξει “κάθαρσις”»., είπε αναφερόμενη σε όσα έχουν κυριαρχήσει στον χώρου του Θεάτρου τα τελευταία χρόνια.

Όπως προσέθεσε, στην συνομιλία της με την Φαίη Σκορδά, «όταν φωνάξει κάποιος, υπάρχουν αυτιά που θα ακούσουν και θα τρέξουν. Αν κάποιος δεν μιλήσει, δεν ξέρεις τι γίνεται δίπλα σου, ούτε στο διπλανό σπίτι. Ακούς πράγματα, αλλά δεν μπορείς να ξέρεις. Αν ακούσω “βοήθεια” θα τρέξω, αλλά αν δεν μιλήσει κάποιος, μπορεί αυτός να είναι ο τρόπος που ζουν».

Αναφερόμενη στην διακοπείσα συνεργασία της με τον Πέτρο Φιλιππίδη, η Κάτια Δανδουλάκη, είπε «εγώ έτυχε να δω κάτι και ενήργησα. Μπορεί να μην το είχα καταλάβει. Είναι η εποχή που πρέπει να μιλάμε για τις “περίεργες” συμπεριφορές».

Συμπλήρωσε ότι «είχα δει έντονες συνεργασίες με ηθοποιούς και σκηνοθέτες, με καταπιεστικές συμπεριφορές, με φωνές και εντάσεις, με “στρίμωγμα”, αλλά σε ότι αφορά την δουλειά. Αποφάσιζα να μην ξαναδουλέψω με αυτούς τους ανθρώπους. Η κάθαρση από μένα ήταν ότι αποδεχόμουν πως εσύ είσαι αυτός που είσαι και επιλέγω να μην ξαναπεράσεις από την ζωή μου».

Όπως ανέφερε, σχετικά με τις πολύκροτες δηλώσεις, «για να το πει η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου το εννοεί, για να το πει το πιστεύει. Αν αυτό είναι ευθυγραμμισμένο με την ψυχή της, τι να πω; Σε εμένα δεν είναι ευθυγραμμισμένο. Μια χαρά το είπε η Ελισάβετ, γιατί αυτό αισθάνεται. Γιατί να το κατακρίνω; Το σέβομαι. Πιστεύει αυτό, εγώ πιστεύω το αντίθετο, οπότε, τι; Να βρούμε ένα κοινό σημείο πλεύσης; Δεν υπάρχει. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν ερωτευτεί τους βιαστές τους; Πώς να το εξηγήσεις; Ο άνθρωπος που έπινες καφέ στο καφενείο, έσφαξε 14 και λες “έπεσα από τα σύννεφα”. Τι να πεις; Πώς να το κρίνεις αν δεν το κατανοήσεις;».

Σχετικά με την παράσταση «Το καινούριο παιδί», στην οποία πρωταγωνιστεί, είπε «ένα πρωί, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου, τηλεφώνησα στους Ρέππα και Παπαθανασίου και τους είπα ότι δεν έχω βρει ένα έργο σύγχρονο, που να μιλάει για μια αστή της εποχής μας και για όσα έχει περάσει στην ζωή της, για όσα θέλει να πει από τα βιώματα της. Μου είπαν ότι τους πρότεινα αυτό που καιρό λένε μεταξύ τους ότι πρέπει να κάνουν και έτσι έγραψαν το έργο αυτό, που το έχω αγαπήσει. Αν άλλαζα τίτλο στην παράσταση θα έλεγα ότι πρέπει να λέγεται “Θέλω να σας πω”».

Η πρεμιέρα στο Θέατρο «Κάτια Δανδουλάκη» θα είναι στις 6 Οκτωβρίου και «σκέφτομαι να κάνω μια μεγάλη γενική δοκιμή με καλεσμένους όλους τους φίλους μας δημοσιογράφους, όπως γινόταν παλιότερα, που έβλεπαν την παράσταση και μετά μιλούσαμε για όλους και για όλα. Δεν θέλω επίσημες πρεμιέρες και προβολές», κατέληξε η Κάτια Δανδουλάκη.

