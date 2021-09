Κοινωνία

ΣτΕ για Στρατιωτικές Σχολές: Αντισυνταγματικό το ελάχιστο ανάστημα 1,65 για τις γυναίκες

Το σκεπτικό της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας για την είσοδο γυναικών στις Στρατιωτικές Σχολές.



Η υπουργική απόφαση του 2007 που προβλέπει ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό κατάταξης των στρατιωτικών Σχολών ως ελάχιστο ανάστημα 1.65 μ. για γυναίκες και 1.70 μ. για άνδρες είναι αντίθετο τόσο στις Συνταγματικές επιταγές όσο και στο ενωσιακό δίκαιο, αποφάσισε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας και έκανε δεκτή αίτηση ακύρωση υποψηφία στο διαγωνισμό δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

Ειδικότερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος η Μαίρη Σάρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Αναστασία – Μαρία Παπαδημητρίου) με την υπ΄ αριθμ. 1363/2021 απόφασή της έκρινε ότι η διάταξη του άρθρου 2 περ. δ/ της 1211.2/18/07/25-9-2007 υπουργικής αποφάσεως, η οποία όριζε ως αναγκαίο προσόν για τη συμμετοχή σε διαγωνισμό για την κατάταξη Δοκίμων Λιμενοφυλάκων ελάχιστο ανάστημα για μεν τους άνδρες υποψηφίους 1,70 μ., για δε τις γυναίκες υποψήφιες 1.65 μ., προκαλείτο διάκριση εις βάρος των γυναικών εν δυνάμει υποψηφίων, υπό την έννοια του αποκλεισμού αυτών σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τους άνδρες εν δυνάμει υποψηφίους.

Η διάκριση αυτή, σύμφωνα με τους συμβούλους Επικρατείας, «αντιβαίνει τόσο στο ενωσιακό δίκαιο, όσο και στις συνταγματικές αρχές περί ισότητας των φύλων, αξιοκρατίας και αναλογικότητας, δεδομένου ότι δεν αιτιολογείται αντικειμενικώς ως προς την προσφορότητα και αναγκαιότητα του συγκεκριμένου ελαχίστου ορίου, η δε άσκηση της ευρείας, κατ’ αρχήν, ευχέρειας του κανονιστικού νομοθέτη προς θέσπιση των αναγκαίων προσόντων των υποψηφίων λιμενοφυλάκων υπερέβη εν προκειμένω, ενόψει των αλλεπαλλήλων και άνευ αποχρώντος λόγου αυξομειώσεων των προβλεπομένων ελαχίστων ορίων αναστήματος, το αναγκαίο μέτρο και τα τιθέμενα με τις ως άνω υπερνομοθετικές διατάξεις και αρχές όρια».

Για τον λόγο αυτό έγινε δεκτή από την Ολομέλεια του ΣτΕ, η έφεση υποψηφίας, η οποία είχε αποκλεισθεί από διαγωνισμό, επειδή δεν διέθετε το ελάχιστο απαιτούμενο ύψος 1,65 μ. (αλλά 1,63 μ.) και εξαφανίσθηκε η εκκαλουμένη απόφαση του Διοικητικού Εφετείου, που είχε κρίνει τα αντίθετα, εκδικάσθηκε στη συνέχεια και έγινε δεκτή η αίτηση ακυρώσεως της υποψηφίας.

