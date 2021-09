Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: πλήγμα η απουσία του από το Davis Cup

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας, αν και ταξίδεψε στην Κρήτη, δεν θα ενισχύσει τελικά την ελληνική ομάδα.

Μεγάλο πλήγμα δέχθηκε η προσπάθεια της εθνικής ομάδας τένις για άνοδο στην πρώτη κατηγορία του Davis Cup, καθώς ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν πρόκειται να αγωνιστεί στην αναμέτρηση με τη Λιθουανία, που θα γίνει το Σαββατοκύριακο (18-19/9) στο Lyttos Beach, στη Χερσόνησο Ηρακλείου.

Ο κορυφαίος Ελληνας τενίστας και Νο 3 στην παγκόσμια κατάταξη, αν και ταξίδεψε στην Κρήτη, δεν θα ενισχύσει τελικά την ελληνική ομάδα, καθώς αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα τραυματισμού στο πέλμα, «ενθύμιο» από το US Open.

Έτσι, την προσπάθεια για την εθνική ομάδα θα κάνουν ο Πέτρος Τσιτσιπάς και ο Μιχάλης Περβολαράκης, οι οποίοι στις αυριανές αναμετρήσεις του απλού (ώρα έναρξης 12:00) θα παίξουν αντίστοιχα με τον Ρικάρντας Μπεράνκις και τον Λαουρίνας Γκριγκέλις. Οι ίδιοι παίκτες θα αγωνιστούν και στο διπλό, το πρωί της Κυριακής (10:00).

