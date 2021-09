Life

“Game of chefs”: οι “Blind Taste” auditions της Παρασκευής (εικόνες)

Η ιστορία που συγκίνησε τους κριτές, με την Βαν. Βενέτη που εμφανίστηκε σήμερα το πρωί και στο “Πρωινό” και οι άλλοι τέσσερις διαγωνιζόμενοι, που θα δούμε απόψε στις οθόνες μας.

Το «Game Of Chefs» ανοίγει και πάλι στις 21:00 την κουζίνα του για να υποδεχτεί τους αποψινούς διαγωνιζόμενους.

Η Ντορέττα Παπαδημητρίου θα τους καλωσορίσει στις «Blind Taste Test» Auditions και εκείνοι θα σηκώσουν τα… μανίκια για να δημιουργήσουν το πιάτο που θα τους δώσει το εισιτήριο για να περάσουν στη φάση του Boot Camp και να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου κορυφαίου σεφ, αλλά και 50.000 ευρώ!

Οι τρεις κριτές, Άγγελος Λάντος, Βασίλης Μουρατίδης και Άνταμ Κοντοβάς, θα δοκιμάσουν στα… τυφλά τα πιάτα των διαγωνιζόμενων και θα δώσουν τα «μαχαίρια» τους σε όσους καταφέρουν να ξεχωρίσουν με τη γαστρονομική τους πρόταση.

Ανάμεσα στους παίκτες που θα διαγωνιστούν απόψε είναι οι: Ελένη Σκληρού, Γιώργος Χαραλαμπίδης, Ρένα Λουλουδάκη, Κωνσταντίνος Γαρυφάλλου, Βανέσσα Βενέτη.

Η Ελένη ήξερε, από πολύ μικρή ηλικία, τι θέλει να κάνει στη ζωή της. Να γίνει μαγείρισσα. Στον ελεύθερο χρόνο της, παίζει Tae Kwon Do. Στην κουζίνα, είναι άνετη και σίγουρη γι’ αυτό που κάνει. Είναι τελειομανής και πειθαρχημένη. Μπήκε στο «Game Of Chefs» γιατί θέλει να δείξει ότι μία γυναίκα μπορεί να σταθεί σε μία κουζίνα όπως και ένας άντρας. Με τον δυναμικό χαρακτήρα και την προσωπικότητά της εντυπωσιάζει τους κριτές. Κατάφερε, όμως, να τους εντυπωσιάσει και με το πιάτο της;

Ο Γιώργος είναι 19 ετών και έρχεται από τη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει στους κριτές ένα πιάτο από την ιαπωνική κουζίνα. Φοράει το κιμονό που του έκανε δώρο ο σεφ του και παίρνει το ρίσκο να ετοιμάσει κάτι δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Κατά τη διάρκεια της μαγειρικής του, έχει μία ατυχία με το ζυμάρι. Δεν είναι ικανοποιημένος με το πιάτο που ετοίμασε και περιμένει με αγωνία την γνώμη των chef. Οι κριτές θα καταλάβουν το νεαρό της ηλικίας του ώστε να δικαιολογήσουν τα λάθη του;

Η Ρένα αποφάσισε να έρθει στο παιχνίδι με τον πατέρα της που του έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Διάσημη TIK-TOKER, μας μιλάει για τη ζωή της στην Κρήτη και για τα παιδιά της. Η Ειρήνη εξομολογείται ότι δεν έχει καλές σχέση με την κουζίνα και ότι ο πατέρας της μαγειρεύει καλύτερα από εκείνην. Με τη συμμετοχή της στο παιχνίδι, θέλει να δείξει στους γονείς της ότι έχει την ικανότητα να σταθεί σε μια κουζίνα. Θα καταφέρει να κερδίσει με το πιάτο της τους σεφ; Λίγο πριν μάθει το αποτέλεσμα, ο πατέρας της εισβάλει στην αρένα του «Game Of Chefs» και κερνάει ρακές τους κριτές.

Ο Κωνσταντίνος είναι μάγειρας και για χρόνια ζούσε στην Αυστραλία. Στην αρχή, δεν συμπαθούσε πολύ τους Έλληνες, αλλά με τα χρόνια άλλαξε γνώμη και τελικά αποφάσισε να μετακομίσει μόνιμα στην Ελλάδα. Μέσα στην κουζίνα, μιλάει για τη ζωή του στην Αυστραλία, αλλά και για το πόσο του λείπει η μητέρα του. Δεν έχει άγχος για τη μαγειρική του και με την γαστρονομική του πρόταση εντυπωσιάζει τους κριτές. Είναι αρκετή, όμως, η εμφάνιση του πιάτου του για να πάρει τα πολυπόθητα μαχαίρια και να περάσει στην επόμενη φάση;

Η Βανέσσα είναι μια τρανς γυναίκα, με πληθωρική προσωπικότητα. Η καταγωγή της είναι από τα Γιάννενα και τα τελευταία χρόνια ζει στην Αθήνα. Είναι ακτιβίστρια με συνεχείς δράσεις για την ισότητα στα τρανς άτομα. Η ίδια δεν είναι επαγγελματίας μαγείρισσα. Γι’ αυτή η μαγειρική είναι μία κίνηση αγάπης για όσους νοιάζεται. Έχει μία κόρη 10 ετών, στην οποία έχει μιλήσει για την ταυτότητα του φύλου της. Με την ιστορία της θα συγκινήσει ιδιαίτερα τους κριτές. Το πρωί της Παρασεκυής, βρέθηκε καλεσμένη στο "Πρωινό" και μίλησε για την ιστορία της ζωής της.

Οι σεφ αναζητούν απεγνωσμένα να βρουν ένα γλυκό κάτω από τις καμπάνες τους, αλλά κάθε φορά απογοητεύονται. Μέχρι που ένας μάγειρας – έκπληξη τους στέλνει, με τον ειδικό ιμάντα μεταφοράς, μία πάστα ποντικάκι. Ποιος είναι ο pastry chef που έφτιαξε την πάστα; Θα τον περάσουν οι κριτές στην επόμενη φάση του «Game Of Chefs»; Το σίγουρο είναι ότι, επιτέλους, απόλαυσαν ένα γλυκό πιάτο!

