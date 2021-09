Κοινωνία

Κορονοϊός - Πανεπιστήμια: πώς θα λειτουργήσουν φέτος - τα μέτρα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ προσωπικό και φοιτητές. Το πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων.

Δια ζώσης θα πραγματοποιηθεί φέτος η εκπαιδευτική διαδικασία των Πανεπιστημίων. Τα ποσοστά εμβολιασμού στην ακαδημαϊκή κοινότητα είναι πολύ ενθαρρυντικά και συμβάλλουν καθοριστικά στη θωράκιση της δια ζώσης εκπαίδευσης. Ειδικότερα:

Άνω του 73% των εγγεγραμμένων φοιτητών έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον 1 δόση ή έχουν νοσήσει.

Άνω του 87% διοικητικού προσωπικού έχει πλήρως εμβολιαστεί.

Άνω του 91% των μελών ΔΕΠ έχει πλήρως εμβολιαστεί.

Το διδακτικό προσωπικό και οι φοιτητές, προκειμένου να συμμετέχουν στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία των ΑΕΙ οφείλουν να πληρούν μία από τις εξής προϋποθέσεις:

έχουν ολοκληρώσει προ τουλάχιστον 14 ημερών τον εμβολιασμό για κορωνοϊό COVID-19 και επιδεικνύουν πιστοποιητικό εμβολιασμού,

επιδεικνύουν πιστοποιητικό νόσησης τελευταίου εξαμήνου, ή

έχουν διαγνωσθεί αρνητικοί σε εργαστηριακό έλεγχο (rapid ή PCR) για κορωνοϊό 2 φορές την εβδομάδα, με δική τους δαπάνη, έως 48 ώρες πριν την προσέλευσή τους στα ΑΕΙ κάθε Τρίτη και Παρασκευή, και επιδεικνύουν βεβαίωση αρνητικού αποτελέσματος.

Από 30.9.2021 η συμμετοχή των φοιτητών των Σχολών Επιστημών Υγείας σε εκπαιδευτική διαδικασία ή πρακτική/κλινική άσκηση σε φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα για τους οποίους έχει καταστεί υποχρεωτικός ο εμβολιασμός πραγματοποιείται μόνο κατόπιν απόδειξης ότι έχει πραγματοποιηθεί η πρώτη ή μονοδοσική δόση εμβολίου κατά του COVID-19, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει στον προβλεπόμενο χρόνο.

Κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών Α’ και Β’ κύκλου πραγματοποιείται αποκλειστικά δια ζώσης με τη μέγιστη πληρότητα, με την επιφύλαξη των προβλέψεων του νόμου για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών (παρ. 3, άρ. 30, Ν 4485/2017).

Παράλληλα προβλέπεται η λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων ή αποστολή κινητών μονάδων εμβολιασμού στα ΑΕΙ ή σε συνεργασία με τα ΑΕΙ για τον άμεσο εμβολιασμό τόσο του προσωπικού, όσο και των φοιτητών που δεν έχουν εμβολιαστεί έως σήμερα. Επιπλέον, τίθεται σε λειτουργία προσεχώς η ηλεκτρονική πλατφόρμα edupass.gov.gr, στο πλαίσιο της οποίας θα διασυνδέεται η πληροφορία σχετικά με τον εμβολιασμό, νόσηση ή τα εργαστηριακά τεστ που κάνουν οι υπόχρεοι με τις Γραμματείες του κάθε τμήματος. Το αμέσως επόμενο διάστημα τα ΑΕΙ δύναται να προσλάβουν έκτακτο προσωπικό με αποκλειστικό αντικείμενο τον έλεγχο των κατά περίπτωση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των συμμετεχόντων στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνοπτικά, κατόπιν σύστασης της επιτροπής των ειδικών, το πρωτόκολλο για τη λειτουργία των Πανεπιστημίων έχει ως εξής:

Κάθε Σχολή ή Τμήμα ΑΕΙ, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, ορίζει τον υπεύθυνο διαχείρισης COVID-19 και τον αναπληρωτή του.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ που αφορά στη διδασκαλία μαθημάτων υποχρεωτικών, υποχρεωτικής επιλογής ή ελεύθερης επιλογής), σεμιναρίων εργαστηρίων και κλινικών ή πρακτικών ασκήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών κάθε κύκλου πραγματοποιείται με διά ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών (σε ποσοστό 100%) και στην μέγιστη πληρότητα των αιθουσών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.

Η εκπαιδευτική διαδικασία στα ΑΕΙ πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον εγκεκριμένο κανονισμό του κάθε προγράμματος σπουδών.

Η διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών κάθε κύκλου σπουδών με φυσική παρουσία σε φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ειδικότερα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και τους όρους που ισχύουν ανά φορέα για τους λοιπούς εργαζομένους.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική τόσο σε εσωτερικούς, όσο και εξωτερικούς χώρους των ΑΕΙ όπου υπάρχει συνωστισμός. Εξαιρούνται περιπτώσεις όπου η φύση του διδασκόμενου μαθήματος δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή τους με χρήση μάσκας (π.χ. αθλήματα σε Σχολές Φυσικής Αγωγής, χρήση πνευστών μουσικών οργάνων σε Τμήματα Μουσικών Σπουδών).

Τηρούνται όλα τα αναγκαία μέτρα Υγιεινής και Καθαριότητας/Απολύμανσης σε όλους τους εκπαιδευτικούς χώρους των ΑΕΙ, η διασφάλιση επαρκούς αερισμού, ο συνεχής καθαρισμός και η εφαρμογή απολυμαντικών σε επιφάνειες και εργαστηριακό εξοπλισμό.

Λειτουργία αιθουσών πολυμέσων – αναγνωστηρίων – βιβλιοθηκών: Είσοδος με επίδειξη βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού διαγνωστικού αποτελέσματος. - Υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Φοιτητικά γυμναστήρια: Λειτουργία σύμφωνα με τα ισχύοντα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των γυμναστηρίων.

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος: Εφαρμόζονται τα μέτρα και οι ειδικότεροι κανόνες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος για τα φοιτητικά εστιατόρια και τα κυλικεία (σε εσωτερικούς χώρους μόνο εμβολιασμένοι ή νοσήσαντες) – Δυνατότητα λήψης φαγητού σε πακέτο για τους μη εμβολιασμένους ή μη (διευκρινιστικά) νοσήσαντες φοιτητές, υπό την προϋπόθεση μη παραμονής στους εσωτερικούς χώρους των εστιατορίων.

Φοιτητικές εστίες:

Τήρηση όλων των αναγκαίων μέτρων Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Καθαριότητας σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους της εστίας.

Απομόνωση σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες οδηγίες του ΕΟΔΥ τυχόν διαμένοντος φοιτητή σε φοιτητική εστία που έχει διαγνωσθεί ως θετικός στον covid-19 σε μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον δεν διαμένει ήδη σε τέτοιο τύπο δωματίου.

Τελετές ορκωμοσίας με φυσική παρουσία: Η είσοδος εκπροσώπων του ΑΕΙ, φοιτητών και επισκεπτών θα πραγματοποιείται κατόπιν επίδειξης βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικού εργαστηριακού αποτελέσματος και με υποχρεωτική χρήση μάσκας.

Προγράμματα ανταλλαγής – κινητικότητας φοιτητών, διδακτικού και λοιπού προσωπικού των ΑΕΙ (π.χ. Erasmus) θα διενεργούνται σύμφωνα με τους κανόνες που ισχύουν για τα ταξίδια.

Ίδιοι όροι λειτουργίας ισχύουν και για τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης και τα Κολέγια.

Ειδήσεις σήμερα:

EUMED 9 - Σασόλι για κλιματική αλλαγή: Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο

EUMED 9: Μητσοτάκης και Ντράγκι για τη Μεσόγειο και την κλιματική αλλαγή

Μέτρα στήριξης για νεαρά ζευγάρια - Τι σχεδιάζει η κυβέρνηση