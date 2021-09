Αθλητικά

Στην ΑΕΚ ο Μοχαμαντί

Οι πρώτες δηλώσεις του Ιρανού αμυντικού της Ένωσης

Τις πρώτες δηλώσεις του ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ έκανε ο Μιλάντ Μοχαμαντί. Ο Ιρανός αμυντικός υπέγραψε το συμβόλαιό του, πρόλαβε να συμμετάσχει και στην επίσημη φωτογράφηση της ομάδας για την αγωνιστική περίοδο 2021-22 και στη συνέχεια δήλωσε:

«Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σε μια τόσο μεγάλη ομάδα. Είναι ένα όμορφο συναίσθημα. Είναι συναρπαστικό. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις με την ομάδα. Έχω ήδη μιλήσει με τον προπονητή, έχω δει την ομάδα και όλα είναι τέλεια. Οπότε περιμένω να κάνω την πρώτη προπόνησή μου με το γκρουπ.

Όταν μπήκα και είδα τον Καρίμ, ήμουν πολύ χαρούμενος. Δύο αρχηγοί του Ιράν παίζουν στην ΑΕΚ. Για εμένα είναι πολύ καλό. Έχω δύο μεγάλους παίκτες του Ιράν, που είναι αρχηγοί, και είμαι χαρούμενος που θα είμαι εδώ μαζί τους. Επίσης, ο Σιμάνσκι είναι πολύ καλός παίκτης. Ήμουν μαζί του στην Αχμάτ Γκρόσνι, στη Ρωσία. Είναι ένας πραγματικά σπουδαίος παίκτης.

Με αυτή τη φανέλα θα βάλω όλες μου τις δυνάμεις για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Θα τα δώσω όλα, ώστε στο τέλος της σεζόν να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Και ελπίζω επίσης οι οπαδοί να μας στηρίξουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό».

