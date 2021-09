Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με ανατροπές (εικόνες)

Με καταιγιστική πλοκή και απρόσμενες εξελίξεις ξεκίνησε ο β΄ κύκλος της αγαπημένης καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1. Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια.

Αμείωτο, ήδη από τα πρώτα επεισόδια του β΄ κύκλου, κρατά το ενδιαφέρον των τηλεθεατών η καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, «Ήλιος», που προβάλλεται αμέσως μετά από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, που ξεκινά στις 18:45.

Τι θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

ΔΕΥΤΕΡΑ 20 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 6

Ο Δημήτρης βρίσκεται στα ίχνη της Έλσας Παναγιωτίδη. Το ίδιο και ο Στέφανος, ο οποίος πληροφορείται από την Αλεξάνδρα πως υπήρξε ερωμένη του Μενέλαου και υποψιάζεται πως κρύβεται πίσω από την δολοφονία του Φίλιππου. Ο Χρήστος σε απόγνωση ψάχνει τα ίχνη της Δάφνης και του παιδιού του. Η Αλίκη ανησυχεί για την Εύα και έρχεται σε σύγκρουση με την Αλεξάνδρα. Η κόντρα Ελπίδας – Δημήτρη συνεχίζεται, καθώς η Ελπίδα τον θεωρεί υπεύθυνο για τον τραυματισμό και την διαφυγή του Ιάσωνα, ο οποίος βρίσκει κρυφά καταφύγιο στο σπίτι της Αργυρώς. Η Λήδα βρίσκεται αντιμέτωπη με την Τζένη, την πρώην γυναίκα του Νικήτα, η οποία πλέον την απειλεί ανοιχτά ότι θα ξεσκεπάσει το μυστικό του Νικήτα. Η Δάφνη προσπαθεί να κρυφτεί, πράγμα που γίνεται ακόμη πιο δύσκολο με ένα μωρό στην αγκαλιά. Ο Αντώνης στο κτήμα βρίσκεται μπροστά σε μια απρόσμενη συνάντηση…

ΤΡΙΤΗ 21 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 7

Η Αλίκη κι ο Δημήτρης εξακολουθούν να είναι χώρια και υποφέρουν ο ένας μακριά από τον άλλο. Η Εύα ανακαλύπτει ότι η Αλεξάνδρα έχει όπλο κι ανησυχεί, γιατί δεν ξέρει τι σκοπεύει να κάνει με αυτό. Η Λήδα αποφασίζει να μιλήσει στον Χρήστο για την Τζένη. Ο Ιάσωνας βασανίζεται από εφιάλτες και αρχίζει να αμφιβάλλει και ο ίδιος για τον εαυτό του: κι αν όντως σκότωσε τους γονείς του και δεν το θυμάται; Ο Δημήτρης ανακαλύπτει κάτι που καθιστά και τον Βασίλη ύποπτο για το φόνο των γονιών του, ενώ μαθαίνουν με την Ελπίδα ένα μυστικό της οικογένειας Ζερίδη που δίνει άλλη διάσταση στην υπόθεση. Η Αθηνά έχει μία περίεργη συνάντηση με τον Στέφανο στο Αστυνομικό Τμήμα… Ο Αντώνης αντιμετωπίζει ένα μεγάλο δίλημμα που θα κρίνει τη σχέση του με την οικογένειά του και τους φίλους του… Οι εφιάλτες της Αλίκης επιβεβαιώνονται, όταν ακούει τυχαία ότι βρέθηκε κάπου θαμμένο το πτώμα ενός άνδρα…

ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 8

Η Αλίκη προσπαθεί να μάθει από τον Δημήτρη πληροφορίες για το πτώμα του άνδρα που βρέθηκε θαμμένο μετά από τόσα χρόνια. Η αστυνομία βρίσκει ένα στοιχείο που ενοχοποιεί την Έλσα για το φόνο του Φίλιππου. Η Αλεξάνδρα, θέλοντας να πάρει εκδίκηση, βάζει στην τσάντα της το όπλο της και ετοιμάζεται να συναντήσει την Έλσα. Ο Νικήτας επιστρέφει στην Καβάλα και αποφασίζει να αντιμετωπίσει ο ίδιος την Τζένη. Εκείνη, όμως, τον απειλεί πως αν δεν της δώσει σύντομα τα χρήματα θα μάθουν όλοι πως είναι ζωντανός. Η Δάφνη παρακαλεί τον Αντώνη να μην την καταδώσει στην αστυνομία. Η Ελένη πηγαίνει σε ένα σπίτι για να το δείξει σε πελάτες. Μπροστά της, όμως, εμφανίζεται ο Ιάσωνας. Η Ελένη τον αναγνωρίζει και εκείνος την απειλεί με ένα μαχαίρι… Η Εύα και ο Άρης μπαίνουν στο σπίτι και σοκάρονται όταν βρίσκουν την Αλίκη αναίσθητη...

ΠΕΜΠΤΗ 23 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 9

Η Αλίκη χάνει τη γη κάτω απ’ τα πόδια της όταν μαθαίνει από τον Δημήτρη πως το πτώμα που βρέθηκε αναγνωρίστηκε και ανήκει στον Απόστολο Βολίδη, παλιό επιχειρηματία της πόλης… Οι έρευνες για τον δολοφόνο του Φίλιππου επικεντρώνονται στην Έλσα, όταν το όπλο που τον σκότωσε βρίσκεται στο σπίτι της. Ο Αντώνης, που εξακολουθεί να κρύβει την Δάφνη και το μωρό στο κτήμα, αιφνιδιάζεται από την ξαφνική επίσκεψη του Πέτρου στο κτήμα. Η Αλίκη βρίσκεται μπροστά σε ένα τρομακτικό δίλημμα… Ο Νικήτας πιέζεται από την Τζένη που τον εκβιάζει για λεφτά. Η Λήδα φοβάται για τον Νικήτα και ζητάει από τον Αντώνη να τον αφήσει να μείνει στο σπίτι τους. Την ίδια ώρα, η Τζένη απειλεί τον Νικήτα και του ζητάει να κάνει κάτι που θα τον πάει πίσω στην παλιά του ζωή… Η Ελένη προσφέρει καταφύγιο στον Ιάσωνα που εξακολουθεί να θεωρείται ο μοναδικός ύποπτος για τον φόνο των γονιών του και καταζητείται. Η Αλίκη πηγαίνει καταρρακωμένη στην Αλεξάνδρα, καθώς τις δύο γυναίκες φαίνεται να τις ενώνει ένα ακόμη φοβερό μυστικό…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 10

Η Αλεξάνδρα πιέζει την Αλίκη να ξεχάσει για πάντα το κοινό τους μυστικό και να μην προκαλέσει η ίδια την καταστροφή τους μιλώντας γι’ αυτό στον Δημήτρη. Ο Νικήτας αποφασίζει να μιλήσει στην Αθηνά για τις απειλές της Τζένης κι εκείνη του λέει ότι πρέπει να φύγει άμεσα από την πόλη… Η Δάφνη ψάχνει να βρει τρόπο να φύγουν μακριά με το μωρό. Ο Χρήστος, απογοητευμένος, είναι έτοιμος να σταματήσει να την ψάχνει, όταν μια κάμερα της πόλης την καταγράφει και οι ελπίδες του να βρει το γιο του αναζωπυρώνονται. Η Ελένη πλησιάζει τον Ιάσωνα κι εκείνος της ομολογεί το μυστικό του… Η Αλίκη τρομοκρατείται όταν μαθαίνει ότι ο Δημήτρης βρήκε ένα δυνατό στοιχείο που θα τον οδηγήσει στην εξιχνίαση του φόνου του Βολίδη…

Συντελεστές:

ΣΕΝΑΡΙΟ: Μαρία Γεωργιάδου

Μαρία Γεωργιάδου ΣΚΗΝΟΘΕΤΙΚΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Βίκυ Μανώλη

Βίκυ Μανώλη ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου

Βίκυ Μανώλη, Λίνος Χριστοδούλου ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ: Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας

Γιάννης Κουρπαδάκης, Γιάννης Λέπουρας ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΟΣ: Ελένη Πάττα

Ελένη Πάττα ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ: Νικόλ Παναγιώτου

Νικόλ Παναγιώτου ΜΟΝΤΑΖ: Γιώργος Κατσένης

Γιώργος Κατσένης ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Pedio Productions

Με τους: Γιώργο Καραμίχο, Ευγενία Δημητροπούλου, Ντόρα Μακρυγιάννη, Πέτρο Λαγούτη

Πρωταγωνιστούν (με αλφαβητική σειρά): Νίκος Αρβανίτης, Ελένη Βαΐτσου, Παναγιώτα Βιτεντζάκη, Δημήτρης Γεροδήμος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Νόνη Ιωαννίδου, Αγγελική Κιντώνη, Χρύσα Κοτταράκου, Κριστιάν Κουλμπίντα, Δημήτρης Μοθωναίος, Αλέξανδρος Παπατριανταφύλλου, Δημήτρης Πασσάς, Κωνσταντίνος Πεσλής, Μαριλένα Ράδου, Δέσποινα Τσούτσα, Αντιγόνη Φρυδά, Νικόλας Χαλκιαδάκης.

#Hlios

