Κοινωνία

ΣτΕ για θρησκευτικά: Αντισυνταγματική η απαλλαγή μαθητών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχαν προσφύγει γονείς μαθητών, που φοιτούσαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1362/2021 απόφασή της έκρινε αντισυνταγματικές τις αποφάσεις του περασμένου έτους του υφυπουργού Παιδείας για την απαλλαγή των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από το μάθημα των θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021.

Στο ΣτΕ είχαν προσφύγει γονείς μαθητών, που φοιτούσαν στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση και ζητούσαν να ακυρωθούν δυο αποφάσεις του υφυπουργού Παιδείας με τις οποίες παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής υπεύθυνης δήλωσης για τη χορήγηση απαλλαγής από το μάθημα των θρησκευτικών για το σχολικό έτος 2020-2021. Σήμερα, η Ολομέλεια του ΣτΕ (πρόεδρος Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Παρασκευή Μπραΐμη), έκανε δεκτές τις αιτήσεις των γονέων και ακύρωσε τις προσβαλλόμενες αποφάσεις.

Η απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, αναφέρει ότι με τις προσβαλλόμενες πράξεις ρυθμίζονται, κατά τρόπο δεσμευτικό, τα θέματα που αφορούν στους φορείς του δικαιώματος της απαλλαγής, στο περιεχόμενο της δήλωσης απαλλαγής, στην προθεσμία υποβολής της δήλωσης και στην απασχόληση των μαθητών που απαλλάσσονται. Έτσι, με τα δεδομένα αυτά, κρίθηκε ότι οι επίμαχες υπουργικές πράξεις εισάγουν νέες ρυθμίσεις κανονιστικού περιεχομένου και, επομένως, έχουν εκτελεστό χαρακτήρα.

Ακόμη, η Ολομέλεια ΣτΕ έκρινε ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις (που έχουν «εκτελεστό χαρακτήρα») είναι ακυρωτέες και για τον λόγο ότι έχουν εκδοθεί χωρίς νομοθετική εξουσιοδότηση, κατά παράβαση του άρθρου 43 παρ. 2 εδ. β΄του Συντάγματος.

Τέλος, κρίθηκε από την Ολομέλεια του ΣτΕ ότι οι προσβαλλόμενες πράξεις του υφυπουργού Παιδείας, για να λάβουν νόμιμη υπόσταση, έπρεπε να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κάτι που δεν έγινε και για το λόγο αυτό ακυρώθηκαν για λόγους ασφαλείας δικαίου.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα νέα κρούσματα - “Φουντώνει” η Θεσσαλονίκη

Δολοφονία στην Κυπαρισσία: Παραδόθηκε ο καταζητούμενος Ρουμάνος

“Το Πρωινό”: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον τόπο της επίθεσης (βίντεο)