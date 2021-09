Οικονομία

ΤΑΙΠΕΔ - Ηράκλειο: Εννέα “μνηστήρες” για το λιμάνι

Αναλυτικά το προφίλ των 9 επενδυτικών σχημάτων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου

Εννέα ενδιαφερόμενα μέρη υπέβαλαν Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού συμμετοχής (κατ’ ελάχιστον 67%) στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας «Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου» (ΟΛΗ Α.Ε.), σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ειδικότερα, ενδιαφέρον εκδήλωσαν οι εξής (με αλφαβητική σειρά):

1) OLETE LMITED

2) Κοινοπραξία «GRAY PIER HERAKLION PORT», αποτελούμενη από τις εταιρείες ΚΑΡΑΤΖΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ & ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΕ και FHL. H. ΚΥΡΑΚΙΔΗΣ ΜΑΡΜΑΡΑ ΓΡΑΝΙΤΕΣ Α.Ε.

3) Κονοπραξία GRIMALDI EUROMED S.p.A. - ΜΙΝΩΪΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

4) Κοινοπραξία PORTEK INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED - GPH CRUISE PORT FINANCE LTD

5) Κοινοπραξία ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΕ - ATTICA GROUP

6) Κοινοπραξία ΓΕΚ ΓΕΡΝΑ Α.Ε. - AVIAREPS ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

7) Κοινοπραξία ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε. - GOLDENSTEP SHIPPING LIMITED

8) ΟΛΘ Α.Ε.

9) ΤΕΚΑΛ Α.Ε.

Τα προφίλ των υποψηφίων

Η Global Ports Holding Plc (GPH), είναι η σχετική με λιμένες, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θυγατρική της Global Investment Holdings (GIH), ενός ομίλου εταιρειών με διαφοροποιημένες δραστηριότητες εστιασμένες σε λιμενικές υποδομές, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και παραγωγή καθαρής ενέργειας, διανομή συμπιεσμένου φυσικού αερίου και εξόρυξη, καθώς και ανάπτυξη ακινήτων και μεσιτεία και διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. [Η GPH, είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής λιμένων κρουαζιέρας, με 21 λιμάνια, συμπεριλαμβανομένων δύο εμπορικών λιμένων, σε 13 διαφορετικές χώρες σε 4 ηπείρους, εξυπηρετώντας περίπου 14 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως, με καθιερωμένη παρουσία στην Καραϊβική, τη Μεσόγειο, και την Ασία.]

Η Portek είναι θυγατρική της Ιαπωνικής Mitsui & Co. Ltd., με έδρα τη Σιγκαπούρη και γραφεία σε περισσότερες από 10 χώρες σε όλη την Ασία, την Ευρώπη και την Αφρική. Η εταιρεία διαχειρίζεται 7 λιμένες μεσαίου μεγέθους και παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις λιμενικού μηχανολογικού εξοπλισμού και τεχνολογίας σε λιμάνια σε όλο τον κόσμο.

Η Ακτωρ είναι θυγατρική του Ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, από τους μεγαλύτερος ομίλους υποδομών στην Ελλάδα κι ένας εκ των κορυφαίων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη με περίπου 6.000 εργαζόμενους. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ είναι η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία στον τομέα των παραχωρήσεων καλύπτοντας όλο το φάσμα δραστηριοτήτων: χρηματοδότηση, μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία. [Οι ενεργές παραχωρήσεις της περιλαμβάνουν την λειτουργία/διαχείριση της Μαρίνας Αλίμου, συμμετοχές σε αυτοκινητοδρόμους (Αττική Οδός, Μορέας, Ολυμπία Οδός και Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου), στη Γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου, καθώς και παραχωρήσεις και λειτουργία χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων

Η ATTICA Α.Ε ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (Attica GroupΑΤΤΙΚΑ) είναι η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών μητρική εταιρεία των Superfast Ferries, Blue Star Ferries και Hellenic Seaways. Η εταιρεία ειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών θαλάσσιων μεταφορών επιβατών και φορτηγών στην Ανατολική Μεσόγειο, εξυπηρετώντας 60 προορισμούς, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό (διαδρομές Ελλάδα-Ιταλία και Μαρόκο-Ισπανία) μέσω ενός στόλου 32 επιβατικών πλοίων και ταχύπλοων.

H AVIAREPS ΕΛΛΑΣ αποτελεί έναν σημαντικό επιχειρηματικό όμιλο με δραστηριότητες που εκτείνονται από αεροπορικές υπηρεσίες επίγειας εξυπηρέτησης (ground handling), τουρισμού, αεροπορίας, logistics και cargo όπως η Swissport Hellas και Skyserv, καθώς και η αεροπορική εταιρεία Sky Express. Ο όμιλος διακρίνεται για την παροχή ποιότητας, ασφάλειας, εξειδίκευσης, καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών.

O Όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι ένας από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα που δραστηριοποιείται στους τομείς των υποδομών, της παραγωγής, προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από θερμικές πηγές και ΑΠΕ, των παραχωρήσεων, της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανάπτυξης και διαχείρισης ακινήτων. Οι δραστηριότητές του εκτείνονται σε 16 χώρες (Ευρώπη, ΗΠΑ, Μέση Ανατολή), απασχολώντας συνολικά 4.400 εργαζομένους.

Η KARATZIS είναι παγκόσμιος ηγέτης στην κατασκευή καινοτόμων υλικών διχτύων με ενεργή εμπορική παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες και εγκαταστάσεις παραγωγής σε Ελλάδα και Γερμανία. Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης, μέσω επιλεκτικών επενδύσεων, στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας μέσω κατασκευής φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κατερίνη, τη Λάρισα, τη Βοιωτία και το Ηράκλειο και τον Τουρισμό μέσω πολυτελούς all-inclusive συγκροτήματος ξενοδοχείων και μπανγκαλόου στην Κρήτη

Η F.H.L. Η. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ Μάρμαρα & Γρανίτες AE δραστηριοποιείται στην εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων και γρανιτών με παγκόσμια φήμη στον κλάδο των φυσικών πετρωμάτων, κυρίως μέσω της κυριαρχίας της στον τομέα λευκού μαρμάρου. Διαθέτει διάφορα λατομεία στην Ελλάδα, εργοστάσιο επεξεργασίας μαρμάρου, εργοστάσιο ξηρών κονιαμάτων και κολλών, εταιρεία διεθνών μεταφορών και εταιρείες εμπορίας μαρμάρου σε Ελλάδα και Ιταλία.

H Grimaldi Euromed ανήκει στον ‘Ομιλο Grimaldi, έναν πολυεθνικό όμιλο εφοδιαστικής αλυσίδας που ειδικεύεται στη λειτουργία πλοίων roll-on / roll-off, μεταφορών αυτοκινήτων και πλοίων. Μέσω των θαλάσσιων υπηρεσιών της, η εταιρεία μεταφέρει αυτοκίνητα, κάθε είδους τροχήλατο φορτίο, εμπορευματοκιβώτια, παλετοποιημένα / ενοποιημένα φορτία και επιβάτες. Επιπλέον, ο Όμιλος Grimaldi λειτουργεί ένα δίκτυο περίπου είκοσι τερματικών στην Ευρώπη, την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, για το διαχείριση τροχήλατου και γενικού φορτίου καθώς και εμπορευματοκιβωτίων. Οι Μινωικές Γραμμές είναι επίσης εταιρεία του Ομίλου Grimaldi με στόλο 6 πλοίων.

Η SEKAVIN S.A. είναι ένας κορυφαίος φυσικός προμηθευτής, που ειδικεύεται στην προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών στην ευρύτερη περιοχή του Λιμένα Πειραιά, των Αγίων Θεοδώρων και της Σύρου.

Η Goldenstep Shipping είναι μέλος του Ομίλου Seajets που λειτουργεί το μεγαλύτερο δίκτυο σκαφών high speed παγκοσμίως, με περισσότερες από 250 συνδέσεις από τον Πειραιά, τη Ραφήνα και την Κρήτη με τα νησιά των Κυκλάδων με στόλο 17 πλοίων .

Η OLETE είναι ιδιωτική εταιρεία με έδρα την Κύπρο.

O ΟΛΘ είναι οργανισμός διαχείρισης λιμένων που διαχειρίζεται το μεγαλύτερο λιμάνι της Βόρειας Ελλάδας, αυτό της Θεσσαλονίκης, βάσει σύμβασης παραχώρησης με την Ελληνική Δημοκρατία. Ο ΟΛΘ είναι εταιρεία εισηγμένη στο ΧΑ και λειτουργεί υπό τη διοίκηση της κοινοπραξίας Deutsche Invest Equity Partners GmbH (DIEP) / Terminal Link / Belterra από το 2018.

Η ΤΕΚΑΛ Α.Ε. είναι ελληνική κατασκευαστική εταιρεία με τεχνογνωσία σε λιμενικά και εξειδικευμένα κατασκευαστικά έργα και δραστηριοποιείται στους τομείς της πολιτικής μηχανικής, της μηχανικής, της κατασκευής κτιριακών εγκαταστάσεων, καθώς και στην παροχή ποικιλόμορφων υπηρεσιών που άπτονται των τομέων αυτών στην Ελλάδα και την ευρύτερη περιοχή της Ν. Ευρώπης.

Οι σύμβουλοι αξιοποίησης του Ταμείου, αφού αξιολογήσουν τις υποβληθείσες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος, θα υποβάλουν την εισήγησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού (φάση δεσμευτικών προσφορών).

Στον Οργανισμό Λιμένος Ηρακλείου έχει παραχωρηθεί από το Ελληνικό Δημόσιο το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και λειτουργίας των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων της χερσαίας λιμενικής ζώνης του λιμένος Ηρακλείου.

