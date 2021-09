Κοινωνία

Γιατροί Χωρίς Σύνορα: Κέντρο-φυλακή η νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή στη Σάμο (εικόνες)

Για ένα δυστοπικό εφιάλτη που θα συμβάλει στην απομόνωση και στον περαιτέρω επανατραυματισμό των προσφύγων και μεταναστών κάνει λόγο η Οργάνωση.

Η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση εγκαινιάζουν το Σάββατο τη νέα Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή σε μια απομακρυσμένη τοποθεσία στο νησί της Σάμου, όπως αναφέρει η Οργάνωση "Γιατροί Χωρίς Σύνορα" κάνοντας λόγο για "κέντρο – φυλακή" που παρουσιάζεται ως μία θετική εξέλιξη για πρόσφυγες, αιτούντες άσυλο και μετανάστες.

"Στην πραγματικότητα, όμως, είναι ένας δυστοπικός εφιάλτης που θα συμβάλει στην απομόνωση και στον περαιτέρω επανατραυματισμό τους" τονίζει η Οργάνωση.

"Πόσο προκλητικό είναι το γεγονός ότι ενώ βλέπουμε τι συμβαίνει σε χώρες όπως το Αφγανιστάν, η ΕΕ και η Ελλάδα είναι απασχολημένες με τα εγκαίνια μιας νέας φυλακής για αιτούντες άσυλο, πρόσφυγες και μετανάστες στο νησί της Σάμου. Μπορεί τα συρματοπλέγματα στο νέο κλειστό κέντρο να είναι καινούργια και γυαλιστερά, αυτό όμως δεν μπορεί να παρουσιάζεται ως βελτίωση. Είναι το τέλειο παράδειγμα για το πόσο εγκληματικές είναι οι ευρωπαϊκές πολιτικές για τη μετανάστευση - κρατούν και εγκλωβίζουν ανθρώπους που ξέφυγαν από τη βία, τιμωρώντας τους επειδή θέλουν απλώς να είναι ασφαλείς" τονίζει ο επικεφαλής της αποστολής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα στη Σάμο, Γιώργος Καραγιάννης.

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα εργάζονται στη Σάμο από τον Οκτώβριο του 2015. Τα τελευταία χρόνια παρέχουν υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης σε θύματα βίας και σεξουαλικής βίας και υπηρεσίες σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας σε γυναίκες.

Παράλληλα, παρέχουν υπηρεσίες ύδρευσης και υγιεινής στον πληθυσμό που διαμένει έξω από το Κέντρο Yποδοχής και Ταυτοποίησης στο Βαθύ.

