Οικονομία

Καραγιάννης για Θεσσαλονίκη: κλείνουμε μια ατζέντα έργων δεκαετιών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για το πρωτοποριακό έργο του flyover, τη σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη - Τοξότες, τα κτιριακά έργα στην πόλη και το μετρό Θεσσαλονίκης.

Την διαβεβαίωση ότι η Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια θα πάρει τη θέση που της αξίζει, έδωσε ο Υφυπουργός Υποδομών κ. Γιώργος Καραγιάννης μιλώντας στη θεματική ενότητα: «Δημιουργώντας την επόμενη μέρα» του Thessaloniki Helexpo Forum, που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της 85ης ΔΕΘ.

Ο κ. Καραγιάννης υπογράμμισε ότι: «το Mετρό προχωράει βάσει του χρονοδιαγράμματος και το 2023, επιτέλους, θα έχουμε τη τελική του μορφή σε πλήρη λειτουργία και με αρχαία». Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά «η Θεσσαλονίκη έχει αλλάξει ταχύτητα και το πόδι είναι κολλημένο στο γκάζι». Έκανε, παράλληλα, ιδιαίτερη αναφορά ότι τόσο ο ίδιος, όσο και ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Κώστας Καραμανλής, με το ολοκληρωμένο και εφαρμόσιμο σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη, καταβάλλουν τεράστιες προσπάθειες, ώστε η πόλη στο άμεσο μέλλον να έχει όλες τις απαραίτητες υποδομές, για να υποστηρίξει τον κρίσιμο ρόλο της ως σύγχρονη πρωτεύουσα της νοτιοανατολικής Ευρώπης.

«Στη Θεσσαλονίκη δυστυχώς έχουν χτιστεί πολιτικές καριέρες πάνω στη στασιμότητα. Αυτό πρέπει να σταματήσει», είπε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός Υποδομών. «Σήμερα στη Θεσσαλονίκη κλείνουμε μια ατζέντα έργων, που ήταν ανοιχτή για δεκαετίες. Τα έργα τρέχουν το ένα μετά το άλλο, γιατί στη Θεσσαλονίκη, χρωστάμε και οφείλουμε» πρόσθεσε. Μάλιστα, όπως είπε: «αντιλαμβάνομαι τη δυσπιστία στη πόλη, γιατί λένε ‘‘βαρεθήκαμε να ακούμε εξαγγελίες’’, αλλά τώρα είμαστε υπερήφανοι, γιατί έχουμε εργοτάξια».

Στη συνέχεια ο κ. Καραγιάννης αναφέρθηκε σε ένα προς ένα τα μεγάλα έργα που εκπονούνται αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα, με δύο ξεκάθαρους στόχους: Την ανάπτυξη και την καλύτερη καθημερινότητα. Σημείωσε, μάλιστα, ότι μια σύγχρονη πόλη πρέπει να καλύπτει τους πιο κρίσιμους τομείς, όπως είναι τα Μέσα Μεταφοράς, το οδικό δίκτυο, η σιδηροδρομική σύνδεση και οι βασικές υποδομές.

Το πρωτοποριακό έργο του flyover

Ο Υφυπουργός Υποδομών χαρακτήρισε το Flyover, πρωτοποριακό έργο, μοναδικό στην Ελλάδα, που θα λύσει οριστικά το κυκλοφοριακό πρόβλημα. Στην ουσία «πρόκειται για μια περιφερειακή λεωφόρο πάνω από την υφιστάμενη με σεβασμό στο περιβάλλον και τη δυνατότητα εξυπηρέτησης από 5.000 – 10.000 οχήματα την ώρα». Πρόκειται για ένα έργο ΣΔΙΤ προϋπολογισμού 373 εκατομμυρίων ευρώ και όπως τόνισε ο κ. Γ. Καραγιάννης μέσα στο χρόνο θα υπάρχει προσωρινός ανάδοχος και το 2022 θα ξεκινήσουν τα εργοτάξια.

Σιδηροδρομική σύνδεση Θεσσαλονίκη – Τοξότες

Στη συνέχεια ο Υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε σε ένα άλλο έργο, το οποίο χαρακτήρισε το μεγαλύτερο που γίνεται εδώ και πολλά χρόνια, ύψους 1,3 δισ. ευρώ. Το έργο θα βγει σύντομα, μέσω Ανταγωνιστικού Διαλόγου, δείχνοντας στην πράξη, πως «έχουμε πάρει το μάθημα μας και δεν επαναλαμβάνουμε λάθη του παρελθόντος με τις άπειρες κατατμήσεις, που οδηγούσαν σε προβληματικά έργα, που συχνά δεν ολοκληρώνονταν ποτέ». Μάλιστα, στο σημείο αυτό, ο κ. Γ. Καραγιάννης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα εξαγγελθεί και η σιδηροδρομική σύνδεση της Δυτικής Θεσσαλονίκης, στην ουσία ο προαστιακός της πόλης.

«Ο προαστιακός μαζί με την επέκταση του Μετρό που θα γίνει τα επόμενα χρόνια, θα αναβαθμίσουν τις δυτικές συνοικίες της πόλης. Η ευθύνη η δική μας είναι να προχωρήσουμε».

Σύνδεση ΠΑΘΕ με τον 6ο προβλήτα

Επιπροσθέτως, ο Υφυπουργός Υποδομών αναφέρθηκε και σε ένα μεγάλο έργο, για το οποίο, όπως είπε: «Δεν μένουμε στα λόγια, πλέον έχουμε εργοτάξια». Πρόκειται για τη σύνδεση του λιμανιού της πόλης με την εθνική οδό και το σιδηρόδρομο. «Προχωρήσαμε την οδική σύνδεση του 6ου προβλήτα με τον ΠΑΘΕ, ένα έργο που εκκρεμούσε από το 2000».

Οδική σύνδεση Θεσσαλονίκη – Έδεσσα

Ο κ. Καραγιάννης έκανε λόγο και για ένα ακόμη μεγάλο έργο με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη, που θα ενώσει όλη τη βόρεια Ελλάδα με τα μεγάλα λιμάνια της, πρόκειται για το οδικό έργο Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, ενώ εντός φθινοπώρου θα περάσει από την διυπουργική επιτροπή και θα ακολουθήσει ο διαγωνισμός.

Αντιπλημμυρική προστασία

Για τα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας στο Ωραιόκαστρο, την Καλαμαριά και την Λαχαναγορά έκανε λόγο ο Υφυπουργός Υποδομών, τονίζοντας ότι προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς.

Κτιριακά έργα στη Θεσσαλονίκη

Όσον αφορά τα κτιριακά έργα μέσω ΣΔΙΤ, ο κ. Καραγιάννης υποστήριξε, ότι θα λυθούν βασικά προβλήματα της πόλης, όπως είναι τα σχολεία στην Κεντρική Μακεδονία και η αναβάθμιση του Δικαστικού Μεγάρου της Θεσσαλονίκης.

Μετρό Θεσσαλονίκης

«Σε πείσμα όσων έχουν αναλάβει εμμονικά να μπλοκάρουν το έργο, το ΣτΕ δικαίωσε τις επιλογές μας», είπε ο κ. Καραγιάννης και συνέχισε: «Το έργο προχωράει σε όλα τα επίπεδα και η απόσπαση των αρχαίων στον σταθμό Βενιζέλου γίνεται με απόλυτο σεβασμό στα ευρήματα, ενώ ταυτόχρονα επανατοποθετούνται στο σταθμό Αγία Σοφία». Στη συνέχεια ανέφερε ότι ήδη έχουν ξεκινήσει και οι δοκιμές των συρμών επισημαίνοντας ότι παρόλο, που από τις προσφυγές χάθηκε πάνω από ένας χρόνος, τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. «Εμείς είμαστε αποφασισμένοι. Μετρό θέλουν οι Θεσσαλονικείς, Μετρό τους υποσχεθήκαμε, Μετρό θα τους παραδώσουμε».

Τέλος, όσον αφορά τον ΟΑΣΘ και τα λεωφορεία της Θεσσαλονίκης ο κ. Καραγιάννης τόνισε με νόημα ότι η πραγματικότητα και τα νούμερα διαψεύδουν τους πάντες. «Το 2019 παραλάβαμε 235 λεωφορεία σε λειτουργία. Μέσω της ανάταξης του στόλου, τις συμφωνίες με τα ΚΤΕΛ και μέσω leasing, πλέον στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν περισσότερα από 500 λεωφορεία και όλα αυτά εν μέσω πανδημίας. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη αυξήθηκε το μεταφορικό έργο».

Κλείνοντας, ο Υφυπουργός Υποδομών κατέστησε σαφές, ότι όλα τα έργα δεν μπορεί να είναι πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης και ότι στο κράτος πρέπει να υπάρχει συνέχεια, ώστε η χώρα μας να πάει μπροστά».

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης σε EUMED 9: Θεμελιώδης προτεραιότητα η ασφάλεια με βάση το διεθνές δίκαιο

Φλώρος: Η Κρήτη έχει στρατηγική σημασία στην ανατολική Μεσόγειο (εικόνες)

ΤΑΙΠΕΔ - Ηράκλειο: Εννέα “μνηστήρες” για το λιμάνι