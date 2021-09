Κοινωνία

Missing Alert για 35χρονο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αγωνία για την τύχη του 35χρονου, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή του.

Στις 14 Σεπτεμβρίου 2021, εξαφανίστηκε από την περιοχή της Λαμίας, ο Πάλλας Δημήτριος, 35 ετών.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του Πάλλα Δημήτριου στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικου κατόπιν αιτήματος των οικείων του καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Πάλλας Δημήτριος έχει ύψος 1,85 μ., έχει κανονικό βάρος, ξυρισμένα κοντά μαλλιά και καστανά μάτια. Φορούσε μπλε τζιν, σκούρα μπλε αθλητικά παπούτσια και ανοιχτή μπλε μπλούζα.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής MissingAlertapp οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ https://bit.ly/missing-alert-apple.

Ειδήσεις σήμερα:

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με ανατροπές (εικόνες)

“Άγριες Μέλισσες”: οι αλλαγές στην ζωή των πρωταγωνιστών (βίντεο)

“Το Πρωινό”: Η Ιωάννα Παλιοσπύρου στον τόπο της επίθεσης (βίντεο)