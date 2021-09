Κόσμος

AUKUS: Η Γαλλία ανακαλεί τους πρέσβεις της από ΗΠΑ και Αυστραλία

Το Παρίσι ξεκίνησε τα αντίποινα, μετά νέα συμμαχία εθνικής ασφάλειας

Ανακαλεί η Γαλλία τους πρέσβεις της από τις ΗΠΑ και την Αυστραλία, σύμφωνα με ανακοίνωση του γαλλικού ΥΠΕΞ, την οποία μεταδίδει το Reuters.

Όπως αναφέρει το πρακτορείο, η Γαλλία υποστηρίζει πως έλαβε αυτή την πρωτοφανή απόφαση, λόγω της σοβαρότητας της ανακοίνωσης ΗΠΑ – Αυστραλίας στις 15 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι, στις 15 του μήνα, ανακοίνωσαν νέα συμμαχία εθνικής ασφάλειας οι ηγέτες των ΗΠΑ, της Βρετανίας και της Αυστραλίας, Τζο Μπάιντεν, Μπόρις Τζόνσον και Σκοτ Μόρισον σε μια προσπάθεια, όπως ανέφεραν, να αντιμετωπιστεί η παγκόσμια ισχύς της Κίνας.

Ωστόσο, εξαιτίας της συμφωνίας, η Αυστραλία θα πρέπει να ακυρώσει, σύμφωνα με τον αυστραλιανό Τύπο, τη γιγαντιαία παραγγελία συμβατικών υποβρυχίων από τη Γαλλία, ύψους δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, την οποία ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν έχει δεσμευτεί να υπερασπιστεί.

