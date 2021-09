Κοινωνία

Μετρό: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια από και προς Αεροδρόμιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις. Ποια δρομολόγια δεν θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο

Δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια του Μετρό από και προς το Αεροδρόμιο μεταξύ των ωρών 15:45 - 16:15 το Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Ειδικότερα, δεν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια των 15:01 και 15:31 από Νίκαια προς Αεροδρόμιο και των 16:02 και 16:32 από Αεροδρόμιο προς Νίκαια.

Τα δρομολόγια των λεωφορειακών γραμμών Χ95 & Χ97 προς Αεροδρόμιο θα πραγματοποιηθούν κανονικά.

Ειδήσεις σήμερα:

EUMED 9: Μήνυμα σε Τουρκία για σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και επίλυση του Κυπριακού

DBRS: αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας

Θεσσαλονίκη: Εισαγγελέας για αντιεμβολιαστή ιερέα