Μητσοτάκης στο Reuters: Η Ελλάδα ελκυστικός προορισμός για ξένες επενδύσεις

«Είμαι πεπεισμένος ότι η ανάκαμψη θα είναι βιώσιμη και δίκαιη» τονίζει ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters.

«Είμαι πεπεισμένος ότι η ανάκαμψη θα είναι βιώσιμη και δίκαιη» τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters, στην οποία μιλάει μεταξύ άλλων για τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, την καλύτερη του αναμενομένου πορεία του τουρισμού και τη δέσμευσή του για τον τερματισμό της υπερφορολόγησης της μεσαίας τάξης.

«Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, θα ξεπεράσουμε τον στόχο που έχουμε θέσει για τον τουρισμό το τρέχον έτος και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που αναθεωρήσαμε προς το καλύτερο τις προβλέψεις μας για την ανάπτυξη το 2021», υπογραμμίζει ο πρωθυπουργός, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την αισιοδοξία του ότι ο τουρισμός θα κινηθεί φέτος σε επίπεδα πάνω από το 50% του 2019.

«Ήμασταν ξεκάθαροι όσον αφορά στο μήνυμα που εκπέμψαμε, ότι δηλαδή η Ελλάδα είναι ανοιχτή στον τουρισμό», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Και αποδείξαμε ότι μπορείς να ταξιδέψεις με ασφάλεια ακόμη και σε μια περίοδο που η πανδημία είναι ακόμα εδώ», πρόσθεσε.

Βιώσιμη οικονομία με τερματισμό της υπερφορολόγησης για τη μεσαία τάξη

Μιλώντας για την οικονομία, ο πρωθυπουργός ανέτρεξε στη δήλωσή του πριν από τις εκλογές του 2019 στο ίδιο πρακτορείο («Θα επιστρέψω στη μεσαία τάξη όσα της πήρε ο κ. Τσίπρας»), τονίζοντας ότι θα συνεχίσει να υλοποιεί αυτή τη δέσμευση, εκφράζοντας παράλληλα «βεβαιότητα για την πλήρη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών της χώρας».

«Θα είμαστε, επομένως, σε θέση να έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 και θα το πετύχουμε με την ανάπτυξη της οικονομίας και όχι με την υπερφορολόγηση της μεσαίας τάξης, αυτό, δηλαδή, που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση», διαμήνυσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Η Ελλάδα γίνεται ένας ελκυστικός προορισμός για τις ξένες επενδύσεις, υπάρχει σημαντικό ενδιαφέρον και πέρα από τους "παραδοσιακούς" τομείς όπως ο τουρισμός», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

«Έχουμε στη διάθεσή μας τα πρόσθετα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης, ύψους 32 δισ. ευρώ, τα οποία θα επενδυθούν στην Ελλάδα τα επόμενα έξι χρόνια. Δανειζόμαστε με ρεκόρ χαμηλών επιτοκίων, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων των τραπεζών μας, αντιστρέψαμε την πορεία της ΔΕΗ, που ήταν στο χείλος της χρεοκοπίας και τώρα θεωρείται μια εντυπωσιακή ιστορία επιτυχίας για το πώς μπορεί να μεταμορφωθεί μια κρατική εταιρεία. Πιστεύω ότι σας έδωσα αρκετούς λόγους για τους οποίους μπορεί κανείς να είναι πραγματικά αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας», επισήμανε.

Σε ερώτηση σχετικά με το μεταναστευτικό και προσφυγικό ζήτημα, το Αφγανιστάν και το ρόλο της Τουρκίας, ο πρωθυπουργός τόνισε: «Είχαμε μια πολύ ανοιχτή συζήτηση με τον Πρόεδρο Ερντογάν και νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι είναι πολύ σημαντικό να κρατήσουμε πρόσφυγες και μετανάστες όσο πιο κοντά γίνεται στην πατρίδα τους», προσθέτοντας ότι «είναι λογικό» η ΕΕ να συνδράμει τη γειτονική χώρα προκειμένου να διαχειριστεί αυτό το ζήτημα.

Όπως αναφέρει το Reuters, πάνω από ένα εκατομμύριο πρόσφυγες και μετανάστες που εγκατέλειψαν τη Συρία και άλλες χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση πέρασαν στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας και Τουρκίας το 2015 (και στις αρχές του 2016), όταν στην κυβέρνηση ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι δεν θα επιστρέψουμε στο 2015 προσθέτοντας ότι ως προς αυτό υπάρχει καθολική συναίνεση ανάμεσα στα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Μια τέτοια εξέλιξη είναι εκτός συζήτησης και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να την αποτρέψουμε», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Χρειαζόμαστε κοινούς κανόνες για το άσυλο. Δεν έχει νόημα να αναζητά κάποιος το κράτος που θα του χορηγήσει άσυλο, αυτό δηλαδή που αποκαλούμε παράλληλες αιτήσεις ασύλου, μετακινούμενος από τη μια χώρα στην άλλη. Θα πρέπει όλοι να γνωρίζουν ότι θα τύχουν δίκαιης μεταχείρισης, αλλά βάσει των ίδιων κανόνων, και, φυσικά, θα πρέπει να κάνουμε περισσότερα στο ζήτημα των επιστροφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο», υπογράμμισε.

Το Reuters αναφέρεται και στην επανέναρξη των διερευνητικών επαφών με την Τουρκία νωρίτερα μέσα στο 2021. Ο πρωθυπουργός, ερωτηθείς για το θέμα, ανέφερε: «Ας προσπαθήσουμε να πιάσουμε το νήμα από εκεί το αφήσαμε στις διερευνητικές επαφές. Και αν δεν μπορούμε να έρθουμε σε συμφωνία, ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον στο πλαίσιο με το οποίο θα φέρουμε τη διαφορά μας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Και θα σεβαστούμε την απόφαση του Δικαστηρίου». «Υπάρχει μόνο ένα πλαίσιο κι αυτό είναι το διεθνές δίκαιο», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

