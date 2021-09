Αθλητικά

Ολυμπιακός - Ρέαμπτσιουκ: “Σειρήνες” από Ιταλία και Αγγλία

Ο Μολδαβός αριστερός μπακ δεν αποκλείεται να έχει σύντομα προτάσεις από συλλόγους της Serie A και της Premier League.

Οι εμφανίσεις του Όλεγκ Ρέαμπτσιουκ στον Ολυμπιακό, στο ξεκίνημα της εφετινής περιόδου, κάθε άλλο παρά απαρατήρητες περνούν.

Όπως σημειώνει η εξειδικευμένη ιστοσελίδα tuttomercatoweb.com , το όνομα του Μολδαβού διεθνή αριστερού μπακ «ζεσταίνει τον ενθουσιασμό ενόψει των επόμενων μεταγραφικών παραθύρων».

Το σχετικό ρεπορτάζ εστιάζει στην εξαιρετική εμφάνιση του Ρέαμπτσιουκ απέναντι στην Αντβέρπ, στον αγώνα για τους ομίλους του Europa League, που κρίθηκε με δικό του τέρμα στο 87΄, με ιδιαίτερη αναφορά στο γκολ που σημείωσε.

Πολλοί σκάουτερς που βρέθηκαν στην εξέδρα του φαληρικού γηπέδου σημείωσαν το όνομά του στο μπλοκάκι του, συνεχίζει το δημοσίευμα, αποκαλύπτοντας ότι ο ποδοσφαιριστής των “ερυθρόλευκων” ήδη παρακολουθείται στενά από ομάδες της ιταλικής Serie A και της αγγλικής Premier League.

«Ο δυναμισμός και η ποιότητα του Ρέαμπτσιουκ φαίνεται να προορίζονται για νέες ποδοσφαιρικές σκηνές», αναφέρεται στον επίλογο του άρθρου.

