AUKUS: Στον “πάγο” οι σχέσεις της Γαλλίας με ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία

Η Γαλλία ανακάλεσε τους πρεσβευτές της στις ΗΠΑ και στην Αυστραλία, ενώ γαλλικές διπλωματικές πηγές αφήνουν αιχμές για τη στάση του Λονδίνου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη λύπη τους για την απόφαση της Γαλλίας να ανακαλέσει τον πρεσβευτή της από την Ουάσινγκτον και θα συνεχίσουν να εργάζονται τις επόμενες ημέρες για να επιλύσουν τις διαφορές μεταξύ των δύο χωρών, ανέφερε ένας αξιωματούχος του Λευκού Οίκου.

Η Γαλλία ανακάλεσε χθες τους πρεσβευτές της στις ΗΠΑ και την Αυστραλία, μετά τη συμφωνία της Καμπέρας με την Ουάσινγκτον και το Λονδίνο για την προμήθεια πυρηνοκίνητων υποβρυχίων, με την οποία αναίρεσε τη σύμβαση, ύψους 54 δισεκ. ευρώ, για την αγορά συμβατικών υποβρυχίων από τη Γαλλία.

Είναι η πρώτη φορά που το Παρίσι παίρνει μια τέτοια απόφαση απέναντι στις δύο αυτές χώρες, ιδίως απέναντι στις ΗΠΑ, ιστορικό σύμμαχο της Γαλλίας από την εποχή του πολέμου της αμερικανικής ανεξαρτησίας.

“Βολές” κατά της Βρετανίας

Το Ηνωμένο Βασίλειο ενήργησε καιροσκοπικά, με «οπορτουνιστικό τρόπο», ως προς τη συμφωνία που συνήψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με την Αυστραλία και είχε αποτέλεσμα να ακυρωθεί συμφωνία της Καμπέρας με το Παρίσι για την προμήθεια στο αυστραλιανό ναυτικό γαλλικών υποβρυχίων αξίας δεκάδων δισεκατομμυρίων ευρώ, έκρινε γαλλική διπλωματική πηγή την Παρασκευή.

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου «εντάχθηκε σε αυτή τη συμφωνία με οπορτουνιστικό τρόπο», ανέφερε η γαλλική διπλωματική πηγή. «Δεν χρειάζεται να διαβουλευθούμε στο Παρίσι με τον πρεσβευτή μας (σ.σ. στο Λονδίνο) για να κατανοήσουμε την κατάσταση και να αντλήσουμε συμπεράσματα», συμπλήρωσε.

Ως αυτό το στάδιο, η γαλλική κυβέρνηση δεν έχει αναφερθεί στη Βρετανία σε καμιά από τις επίσημες ανακοινώσεις της για τη συμφωνία. Η οργή του Παρισιού μοιάζει να είναι επικεντρωμένη στις ενέργειες της Αυστραλίας και ιδιαίτερα των ΗΠΑ.

