Ολλανδία - Κοκαΐνη: Τεράστια ποσότητα κατασχέθηκε στο λιμάνι του Ρότερνταμ

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών που έχει εντοπιστεί ποτέ, κατέσχεσαν οι ολλανδικές Αρχές.

Τα ολλανδικά τελωνεία κατέσχεσαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ πάνω από τέσσερις τόνους κοκαΐνης, μια από τις μεγαλύτερες ποσότητες που έχουν βρεθεί στα χρονικά, ανακοίνωσε η Εισαγγελία την Παρασκευή.

Η ποσότητα αυτή των ναρκωτικών, η αξία πώλησης της οποίας εκτιμήθηκε πως έφθανε τα 301 εκατομμύρια ευρώ, βρέθηκε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή μέσα σε εμπορευματοκιβώτιο, φορτωμένο ξυλεία, από το Σουρινάμ με προορισμό εταιρεία στην Πολωνία.

«Δεν είναι η μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει γίνει, είναι όμως όντως μια από τις μεγαλύτερες», είπε εκπρόσωπος της Εισαγγελίας στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Τα 4.022 κιλά κοκαΐνης που κατασχέθηκαν καταστράφηκαν, διευκρίνισε η Εισαγγελία σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε.

Η Ολλανδία έχει μετατραπεί σε μια από τις κυριότερες πύλες των ναρκωτικών – ιδιαίτερα της κοκαΐνης – που διακινούνται προς την Ευρώπη, κυρίως μέσω του Ρότερνταμ, του μεγαλύτερου λιμανιού της Γηραιάς Ηπείρου.

Το 2005 είχε κατασχεθεί στο λιμάνι αυτό ποσότητα 4.600 κιλών κοκαΐνης και αυτή αποτελεί μέχρι σήμερα «τη μεγαλύτερη κατάσχεση που έχει καταγραφεί ποτέ» στο Ρότερνταμ, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Εισαγγελίας.

Ο ευρωπαϊκός αστυνομικός οργανισμός Europol ανέφερε σε έκθεσή του νωρίτερα αυτόν τον μήνα πως Βέλγιο και Ολλανδία είναι οι κυριότερες πύλες εισόδου της κοκαΐνης με προορισμό τις αγορές της Ευρώπης. Καταγράφεται αύξηση των διακινούμενων ποσοτήτων κοκαΐνης, ιδίως από την Κολομβία, με συμμορίες του οργανωμένου εγκλήματος να χρησιμοποιούν τα λιμάνια του Ρότερνταμ, του Αμβούργου (Γερμανία) και της Αμβέρσας (Βέλγιο) για να προμηθεύονται ναρκωτικά και να τα διανέμουν πρωτίστως από την Ολλανδία στην υπόλοιπη Ευρώπη, σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Επιβολής του Νόμου.

Τον Φεβρουάριο, κοινή επιχείρηση των βελγικών, των ολλανδικών και των γερμανικών διωκτικών αρχών επέτρεψε να κατασχεθεί ποσότητα-ρεκόρ στο Αμβούργο και στην Αμβέρσα – 23 τόνοι κοκαΐνης – που είχε προορισμό την Ολλανδία.

