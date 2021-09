Πολιτισμός

Η Μπριζίτ Μακρόν στο Μουσείο Μπενάκη (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την Πρώτη Κυρία της Γαλλίας υποδέχθηκε η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη.

Στο Μουσείο Μπενάκη ξεναγήθηκε την Παρασκευή η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας, Μπριζίτ Μακρόν. Η σύζυγος του Γάλλου Προέδρου επισκέφθηκε την Αθήνα συνοδεύοντας τον Εμανουέλ Μακρόν, ο οποίος συμμετείχε στη Σύνοδο Κορυφής EUMED 9.

Την Μπριζίτ Μακρόν υποδέχθηκαν η σύζυγος του Πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, και η Πρόεδρος της Επιτροπής “Ελλάδα 2021”, Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, που τη συνόδευσαν στην ξενάγηση της εμβληματικής έκθεσης “1821: Πριν και Μετά”, η οποία έχει ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εορτασμού της Επετείου που συντονίζει η Επιτροπή “Ελλάδα 2021”.

Την ξενάγηση ανέλαβε ο επιστημονικός διευθυντής του Μουσείου Γιώργης Μαγγίνης, παρουσία της Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου, Ειρήνης Γερουλάνου.

Η Μπριζίτ Μακρόν έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα εκθέματα, ιδίως για τους ζωγραφικούς πίνακες, τις ελληνικές σημαίες και τις ελληνικές φορεσιές, και για διάφορα αντικείμενα της επαναστατικής και μετεπαναστατικής περιόδου.

Στο τέλος της ξενάγησης, οι τρεις κυρίες έβγαλαν αναμνηστικές φωτογραφίες.

\

Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικό - Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών: Εντυπωσιακές εικόνες από επιχείρηση (βίντεο)

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα σημεία για δωρεάν rapid test το Σάββατο

AUKUS: Στον “πάγο” οι σχέσεις της Γαλλίας με ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία