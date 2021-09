Life

Κωνσταντίνος Σκαφίδας: Σκηνοθέτησε τις “Αγριες Μέλισσες” με playmobil (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η έκπληξη που επεφύλαξε η εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” στο νεαρό καλλιτέχνη.

Για την εντυπωσιακή… διασκευή της δημοφιλούς σειράς εποχής του ΑΝΤ1 “Άγριες Μέλισσες” με playmobil, μίλησε στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” ο Κωνσταντίνος Σκαφίδας ή “Mr Dino TV” όπως είναι το προσωνύμιο που χρησιμοποιεί στο YouTube.

Ο ταλαντούχος νεαρός έφτιαξε το “Διαφάνι” σε μικρογραφία και σκηνοθέτησε σκηνές από τη σειρά με φιγούρες playmobil. Το αποτέλεσμα, το οποίο ανέβασε στο κανάλι του στο YouTube, δεν άργησε να γίνει viral.

Όπως εξήγησε, είχε αρχικά ενδοιασμό για το συγκεκριμένο εγχείρημα, επειδή πρόκειται για μία δραματική σειρά και δεν ήταν σίγουρος εάν θα κατάφερνε να μεταφέρει σωστά την ατμόσφαιρα.

Ανέφερε πως χρειάστηκε περίπου δύο μήνες προκειμένου να φτιάξει τα σκηνικά, να σκηνοθετήσει το βίντεο και να το μοντάρει.

Ερωτηθείς εάν έχει επισκεφθεί τον τόπο των γυρισμάτων της σειράς, ο Κωνσταντίνος Σκαφίδας απάντησε αρνητικά. Έτσι, η εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” τον προσκάλεσε να επισκεφθεί το “Διαφάνι”, προκειμένου να δει από κοντά τα σκηνικά, έκπληξη που ενθουσίασε τον Κωνσταντίνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικό - Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών: Εντυπωσιακές εικόνες από επιχείρηση (βίντεο)

AUKUS: Στον “πάγο” οι σχέσεις της Γαλλίας με ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία

Η Μπριζίτ Μακρόν στο Μουσείο Μπενάκη (εικόνες)