Κόσμος

Ελ Σαλβαδόρ: απαγόρευση αμβλώσεων και γάμων ομοφύλων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με πρωτοβουλία του Προέδρου Μπουκέλε, απαγορεύθηκε κάθε σχετική αλλαγή στο ισχύον Σύνταγμα. Ποινή φυλάκισης από 8 έως και 50 έτη για κάθε άμβλωση, ακόμη κι αν γίνει χωρίς πρόθεση.

Ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ, ο Ναγίμπ Μπουκέλε, απέκλεισε χθες Παρασκευή οποιαδήποτε αναθεώρηση του Συντάγματος θα επέτρεπε να γίνονται θεραπευτικές αποβολές ή γάμοι μεταξύ προσώπων του ιδίου φύλου.

«Αποφάσισα, για να διαλυθεί κάθε αμφιβολία, να μην προταθεί ουδεμία αναθεώρηση άρθρων (σ.σ. του Συντάγματος) που αφορά στο δικαίωμα στη ζωή (από τη στιγμή της σύλληψης), στον γάμο (των ομοφυλοφίλων) ή στην ευθανασία», ανέφερε ο αρχηγός του κράτους σε ανάρτηση στη ροή του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook.

Ο κ. Μπουκέλε παρέλαβε την Πέμπτη το σχέδιο αναθεώρησης του Συντάγματος το οποίο καταρτίστηκε καθ’ υπόδειξή του από τον αντιπρόεδρό του, τον Φέλιξ Ουγιόα.

Ο αρχηγός του κράτους αποφάσισε να απαλειφθεί από το κείμενο η αναφορά σε γάμους μεταξύ «συζύγων» και να προσδιοριστεί ο γάμος ως ένωση «άνδρα και γυναίκας», όπως προβλέπει ο ισχύων θεμελιώδης νόμος.

Ομοίως, απέρριψε το εδάφιο που αναγνωρίζει «το δικαίωμα στη ζωή τόσο του παιδιού που μέλλεται να γεννηθεί όσο και της εγκύου», διατύπωση που θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο προκειμένου να γίνονται αμβλώσεις εάν η ζωή της μητέρας διατρέχει κίνδυνο.

Ο σαλβαδοριανός ποινικός κώδικας απαγορεύει την άμβλωση σε κάθε περίπτωση και προβλέπει ποινές φυλάκισης και κάθειρξης ως και 8 ετών για αυτήν. Ωστόσο οι εισαγγελείς και οι δικαστές χαρακτηρίζουν συχνά την αποβολή – ακόμη κι αν γίνεται χωρίς πρόθεση – «ανθρωποκτονία με επιβαρυντικές περιστάσεις», κατηγορία που επισύρει ποινή ως και 50 ετών κάθειρξης.

Απεναντίας, ο πρόεδρος δεν εκδήλωσε καμία αντίρρηση στην παράταση της διάρκειας της προεδρικής θητείας από τα πέντε στα έξι χρόνια από τις επόμενες εκλογές, το 2024.

Ο κ. Μπουκέλε αναμένεται να είναι υποψήφιος, χάρη σε πρόσφατη απόφαση συνταγματικών δικαστών που ανέτρεψε τον κανόνα ο οποίος ίσχυε μέχρι τώρα κι απαγόρευε στον πρόεδρο να διεκδικεί δεύτερη συναπτή θητεία.

Την Κυριακή, η Σύνοδος των Επισκόπων του Σαλβαδόρ (CEDES) στιγμάτισε τις μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν στην άμβλωση, στην ευθανασία και στον γάμο προσώπων του ιδίου φύλου.

Ο κ. Μπουκέλε υπέγραψε εξάλλου χθες Παρασκευή δύο διατάγματα που υποχρεώνουν δικαστές και εισαγγελείς να συνταξιοδοτούνται στα 60 τους χρόνια ή έπειτα από 30 χρόνια υπηρεσίας.

«Η άσκηση των καθηκόντων του δικαστικού και του δικαστή τερματίζεται όταν τα πρόσωπα που καταλαμβάνουν τα αξιώματα αυτά φθάνουν την ηλικία των 60 ετών», αναφέρει το πρώτο διάταγμα, που εγκρίθηκε την 31η Αυγούστου από το κοινοβούλιο, όπου το κόμμα του αρχηγού του κράτους κατέχει συντριπτική πλειοψηφία των εδρών.

«Η καριέρα του εισαγγελέα θα τερματίζεται υποχρεωτικά όταν τα πρόσωπα που ασκούν το αξίωμα αυτό φθάνουν τα 60 έτη», αναφέρει το δεύτερο διάταγμα. Ο νέος κανόνας «δεν έχει εφαρμογή στα μέλη του Ανωτάτου Δικαστηρίου», προστίθεται.

Ο δικαστής Χουάν Αντόνιο Ντουράν, επικεφαλής του κινήματος εναντίωσης στο συγκεκριμένο μέτρο, κατήγγειλε χθες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε πως βρίσκεται σε εξέλιξη «εκκαθάριση» των ανεξάρτητων λειτουργών της δικαιοσύνης.

Την Τετάρτη χιλιάδες Σαλβαδοριανοί διαδήλωσαν για να απαιτήσουν ο κ. Μπουκέλε να σεβαστεί τον διαχωρισμό των εξουσιών.

Ο Ναγίμπ Μπουκέλε, 40 ετών, στην εξουσία από το 2019, χαίρει υψηλής δημοτικότητας αφότου σάρωσε τα παραδοσιακά κόμματα τα οποία μονοπωλούσαν τη σαλβαδοριανή πολιτική εδώ και 30 χρόνια, διατρανώνοντας τη βούλησή του να πατάξει το οργανωμένο έγκλημα και την ανασφάλεια.

Αλλά οι παρεκκλίσεις του στον αυταρχισμό έχουν προκαλέσει σφοδρές επικρίσεις από τους αντιπάλους του και τη διεθνή κοινότητα.

Υπογραμμίζοντας την ανακοίνωση του κ. Μπουκέλε, ο Χοσέ Μιγκέλ Βιβάνκο, εκτελεστικός διευθυντής του τμήματος του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) που είναι αρμόδιο για τη Λατινική Αμερική, σχολίασε δηκτικά «για την περίπτωση που είχε εξαπατηθεί κανείς και νόμιζε πως (ο Ναγίμπ Μπουκέλε) είναι σύγχρονος ηγέτης».

Ειδήσεις σήμερα:

Λιμενικό - Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών: Εντυπωσιακές εικόνες από επιχείρηση (βίντεο)

Κορονοϊός - ΕΟΔΥ: τα σημεία για δωρεάν rapid test το Σάββατο

AUKUS: Στον “πάγο” οι σχέσεις της Γαλλίας με ΗΠΑ, Αυστραλία και Βρετανία