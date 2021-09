Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Αυστραλία: διαδηλώσεις κατά του lockdown και συγκρούσεις με την αστυνομία

Χιλιάδες αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλες πόλεις, στήνοντας σημεία ελέγχου και οδοφράγματα.

Η Αυστραλία ανακοίνωσε 1.882 νέα κρούσματα κορονοϊού σήμερα ενώ χιλιάδες αστυνομικοί αναπτύχθηκαν στο Σίδνεϋ και τη Μελβούρνη για να αντιμετωπίσουν προγραμματισμένες διαδηλώσεις κατά του lockdown, στήνοντας σημεία ελέγχου και οδοφράγματα.

Αρκετές εκατοντάδες άνθρωποι κατάφεραν να συγκεντρωθούν στο κέντρο της Μελβούρνης και τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι έγιναν μερικές συλλήψεις και υπήρξαν επεισόδια με την αστυνομία, ενώ 2.000 αστυνομικοί είχαν αποκλείσει την περιοχή. Τα δρομολόγια των δημόσιων μέσων μεταφοράς προς την πόλη ανεστάλησαν.

Στο Σίδνεϋ, στους δρόμους είχαν αναπτυχθεί αστυνομικοί μονάδων αντιμετώπισης ταραχών και ακόμα και μέλη της αστυνομίας αυτοκινητοδρόμων.

Η Αυστραλία βρίσκεται αντιμέτωπη με ξέσπασμα που αποδίδεται στο παραλλαγμένο στέλεχος Δέλτα από τα μέσα Ιουνίου, με το Σίδνεϋ, τη Μελβούρνη και την πρωτεύουσα Καμπέρα να είναι σε αυστηρά lockdowns εδώ και εβδομάδες.

Η Νέα Νότια Ουαλία κατέγραψε 1.331 κρούσματα κυρίως στην πολιτειακή πρωτεύουσα Σίδνεϋ, και έξι θανάτους εξαιτίας της COVID-19, ενώ η Βικτόρια είχε 535 νέες μολύνσεις, επίσης κυρίως στην πολιτειακή πρωτεύουσα Μελβούρνη, και έναν θάνατο.

Οι περισσότεροι περιορισμοί στη Βικτόρια, τη Νέα Νότια Ουαλία και την Καμπέρα αναμένεται να παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως ότου έχει εμβολιαστεί το 70% των πολιτών ηλικίας 16 ετών και άνω, κάτι που με βάση το σημερινό ρυθμό ανοσοποίησης μπορεί να επιτευχθεί στα τέλη Οκτωβρίου ή στις αρχές Νοεμβρίου.

Ο υψηλός βαθμός συμμόρφωσης με τις οδηγίες δημόσιας υγείας επέτρεψε η Αυστραλία να διατηρήσει τον αριθμό των μολύνσεων σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, με λιγότερα από 85.000 κρούσματα και 1.145 θανάτους από την αρχή της πανδημίας.

Η μεγάλη πλειονότητα των Αυστραλών τάσσονται υπέρ του εμβολιασμού και των μέτρων δημόσιας υγείας, αλλά έχουν υπάρξει σποραδικές και ορισμένες φορές βίαιες διαδηλώσεις κατά της διαχείρισης της πανδημίας.

Η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας εξέδωσε χθες προειδοποίηση κατά των διαδηλώσεων, λέγοντας ότι οι συμμετέχοντες μπορεί να βρεθούν αντιμέτωποι με κυρώσεις, από την επιβολή προστίμου έως τη σύλληψη.

