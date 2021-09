Οικονομία

Σκυλακάκης στον ΑΝΤ1: Φορολοταρία 2 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο (βίντεο)

Τι είπε ο αναπληρωτής Υπ. Οικονομικών για τον ΕΝΦΙΑ, την εισφορά αλληλεγγύης, το κούρεμα χρεών και την αύξηση μισθών.

Ένα βήμα πιο κοντά στον στόχο της επενδυτικής βαθμίδας, χαρακτήρισε ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θοδωρής Σκυλακάκης, την αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας από τον οίκο DBRS.

Ερωτηθείς στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, για τις φορολαφρύνσεις που εξαγγέλθηκαν στη ΔΕΘ και αν τα μέτρα αρκούν για να νιώσει ο πολίτης τον αντίκτυπο στην τσέπη του, ο κ. Σκυλακάκης τόνισε πως το “κλειδί” είναι η αύξηση των μισθών. «Μπροστά μας έχουμε μία περίοδο, αρκετά μακρά, που θα έχουμε αυξήσεις μισθών», τόνισε εμφατικά, διευκρινίζοντας πως αυτό θα γίνει «όχι επειδή το κράτος θα παρεμβαίνει, αλλά επειδή η αγορά εργασίας και η ζήτηση θα οδηγήσει εκεί».

Ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών εξέφρασε τη βεβαιότητα πως οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα δουν μείωση του ΕΝΦΙΑ του 2022, παρά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.

Σε ό,τι αφορά στην εισφορά αλληλεγγύης, είπε πως θα καταργηθεί μελλοντικά και για τους δημόσιους υπαλλήλους.

Αναφερόμενος στο ιδιωτικό χρέος, αφού υπενθύμισε τη μείωση έως και 75% στην επιστροφή των Επιστρεπτέων Προκαταβολών, κατέστησε σαφές πως δεν πρόκειται να υπάρξει “κούρεμα” χρεών. Όσον αφορά στις 72 δόσεις, είπε πως θα αρχίσουν από την 1η Ιανουαρίου του 2022.

Τέλος, προανήγγειλε πως τον Δεκέμβριο θα υπάρξει φορολοταρία 2 εκατομμυρίων ευρώ για όσους συγκεντρώνουν αποδείξεις, χωρίς να διευκρινίσει πώς θα μοιραστούν τα ποσά και σε πόσους τυχερούς.

