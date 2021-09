Οικονομία

ΥΠΟΙΚ: Σύμβαση με την Αυστραλία για την αποφυγή διπλής φορολογίας

Η εξέλιξη αποτελεί πάγιο αίτημα της ομογένειας στην Αυστραλία και σταθερή επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομικών.

«Ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για τις διεθνείς οικονομικές σχέσεις της χώρας μας αποτελεί η ανακοίνωση από το Υπουργείο Οικονομικών της Αυστραλίας για τον προγραμματισμό συνομιλιών εντός του 2022, με σκοπό τη σύναψη Σύμβασης για την αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος», αναφέρεται σε σχετική ενημέρωση από το Υπουργείο Οικονομικών.

Ειδικότερα, η Ελλάδα περιλαμβάνεται μεταξύ των 10 χωρών με τις οποίες, όπως εξήγγειλε στις 15 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Οικονομικών της Αυστραλίας κ. Josh Frydenberg, ξεκινούν οι διαδικασίες για τη διεύρυνση του αυστραλιανού συμβατικού δικτύου, ώστε οι νέες Συμβάσεις να τεθούν σε ισχύ το 2023.

«Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά από συντονισμένες ενέργειες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας – με τη συνδρομή και του Υπουργείου Οικονομικών –, με στόχο τη σύναψη συμβατικών σχέσεων με την Αυστραλία στο πεδίο της φορολογίας.

Η σύναψη Σύμβασης με τη χώρα αυτή, εταίρο μας στον ΟΟΣΑ, πέραν της σημασίας της για την ανάπτυξη των διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων, αποτελούσε πάγιο αίτημα της ελληνικής ομογένειας και σταθερή επιδίωξη του Υπουργείου Οικονομικών», καταλήγει το σχετικό δελτίο Τύπου του ΥΠΟΙΚ.

