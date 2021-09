Κοινωνία

Μενίδι – Μάριος: η μητέρα του επιστρέφει να διδάξει στο σχολείο που σκοτώθηκε ο 11χρονος (βίντεο)

Τι είπε η ίδια, αλλά και ο δικηγόρος της οικογένειας στον ΑΝΤ1, για την άρνηση του Δημοσίου να προχωρήσει σε συμβιβασμό για την αποζημίωση που επιδικάσθηκε.

Αίσθηση έχει προκαλέσει η είδηση, ότι η μητέρα του 11χρονου τότε Μάριου, που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα στην αυλή του σχολείου του στο Μενίδι κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής πριν από περίπου 4 χρόνια, αποφάσισε να επιστρέψει και να διδάξει στο ίδιο σχολείο.

Την ίδια στιγμή όμως, συνεχίζεται η δικαστική «Οδύσσεια» που ζει η οικογένεια του αδικοχαμένου παιδιού, καθώς παρά την αρχική απόφαση της Δικαιοσύνης, το Δημόσιο αρνείται να συμβιβαστεί και να καταβάλει την αποζημίωση που ορίστηκε.

Όπως είπε η κυρία Αναστασία Ντούλια, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», η στάση της Πολιτείας κρίνεται απολύτως προσβλητική, καθώς έστω και με αυτόν τον τρόπο θα έκανε το αυτονόητο, να ζητήσει δηλαδή μια συγνώμη από την οικογένεια του Μάριου.

Ο δικηγόρος της οικογένειας Θεόδωρος Μαντάς, τόνισε ότι η απόφαση από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να απορρίψει την πρωτόδικη απόφαση τους αιφνιδίασε. Πολύ περισσότερο όταν στο σκεπτικό αναφερόταν ότι τον συμβιβασμό δεν τον επιτρέπει η δημοσιονομική κατάσταση της χώρας, παρότι μιλάμε για ένα ποσό μικρότερο των 500.000 ευρώ.

