Καλύβια: Έκρηξη και φωτιά σε σπίτι

Τραυματίες στο σπίτι που τυλίχθηκε στις φλόγες. Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο.

Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε σπίτι στα Καλύβια Θορικού Αττικής, όπου έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και παιδιά.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ που μετέφερε ο Σπύρος Λεβειδιώτης στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”, η έκρηξη σημειώθηκε κατά το γέμισμα δεξαμενής με αέριο και το σπίτι παραδόθηκε στις φλόγες.

Επί τόπου έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 21 πυροσβέστες και 7 οχήματα.

Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ αυτών και τρία παιδιά - ηλικίας 9, 11 και 13 ετών - που διακομίστηκαν στο νοσοκομείο.

